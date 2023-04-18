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В Португалии выдра разбила айфон на глазах у владелицы

В Португалии выдра разбила айфон на глазах у владелицы

Автор:
18 апреля 2023 08:55
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Юмор   айфон   выдра   животные   интересное   фото   
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Посетительница зоопарка уронила телефон к выдре и очень об этом пожалела.

В зоопарке Лиссабона девушка уронила в вольер к выдре свой айфон. Перед этим девушка снимала животное на видео. Оказалось, выдра была против съёмки. Она взяла телефон в лапки и стала бить его о камни. Делала она это очень упорно и не успокоилась, пока не разбила гаджет.


Выдра поступила так не потому, что у неё проблемы с агрессией или фотогеничностью. Скорее всего она решила, что смартфон — это моллюск, которому надо разбить раковину.

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Метки: Питомцы   Юмор   айфон   выдра   животные   интересное   фото   
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8  комментариев
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6k
Кирилл 2 часа назад
Она просто фанат Андроида
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2
Александр 5 минут назад
Чего к тыдре примотались? Без нее телефон все равно бы утонул.
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12k
Linuksoid 12 минут назад
Даже выдра поняла, что это кусок говна.
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10k
Rado Полчаса назад
Какой всё таки мерзкий язык.
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7k
Nikolay Час назад
Все правильно сделала, я тоже предпочитаю андроид
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22k
Владимир Час назад
это калан)
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Выдра просто не давала разрешения на съёмку....
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
Выдра всё правильно сделала...
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Pika-Pika?
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