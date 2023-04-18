В Португалии выдра разбила айфон на глазах у владелицы

В зоопарке Лиссабона девушка уронила в вольер к выдре свой айфон. Перед этим девушка снимала животное на видео. Оказалось, выдра была против съёмки. Она взяла телефон в лапки и стала бить его о камни. Делала она это очень упорно и не успокоилась, пока не разбила гаджет.



