"Не пугай меня!": кот зевнул рядом с хомяком, напугав до чёртиков

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Вы слышали хоть раз, как кричит хомяк?
Хозяева решили познакомить своего хомяка с котом. Котейка оказался очень добрым и спокойным, а вот хомячок сильно занервничал. Когда хищник зевнул, грызун испугался и издал крик ужаса.
Надеемся, хозяева больше не будут пугать бедного хомяка такими грозным хищником, как кот.
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Здоровья малому!)
Лично видел как хохмы ради дали кошке хому просто понюхать, а он видно от страха возьми и помри. детям пришлось сказать, что хомячок уехал к родителям на выходные.