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"Не пугай меня!": кот зевнул рядом с хомяком, напугав до чёртиков

"Не пугай меня!": кот зевнул рядом с хомяком, напугав до чёртиков

Автор:
20 января 2023 15:01
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   кот   фото   хомяк   
1543
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Вы слышали хоть раз, как кричит хомяк?

Хозяева решили познакомить своего хомяка с котом. Котейка оказался очень добрым и спокойным, а вот хомячок сильно занервничал. Когда хищник зевнул, грызун испугался и издал крик ужаса.

Надеемся, хозяева больше не будут пугать бедного хомяка такими грозным хищником, как кот.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   кот   фото   хомяк   
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17  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 52 минуты назад
И я его понимаю
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6k
Leo Sun 2 минуты назад
Это у него генетическая память проснулась: вспомнил, что вообще-то он - потенциальная добыча этого кота)))

Здоровья малому!)
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541
Лютый вам Бетховен 5 минут назад
...Когда любимая подняла руку чтобы поправить волосы.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 6 минут назад
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17k
Вася 11 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
О.Бендер 12 минут назад
Это кошка ~ во первых, во~вторых она не поняла в чем прикол? Я вообще-то сплю ..Хотела бы съесть ~ не съела бы ~ не похож хомяк на пакетик....
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96
Yuri Manchenko 21 минуту назад
Кот кастрированный, надо и хозяев тоже кастрировать.
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1k
ChePaev Полчаса назад
молодец хомяк, булки не расслабляет, с таким «другом» надо быть всегда начеку))
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17k
Алексей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Shtoppi 38 минут назад
<<Инфаркт Микарда. Вот такой рубец!>>
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23k
Тигран Саркисян 42 минуты назад
Хомке и так было не алё , в мыслях сожрут не сожрут , и тут такая огромная пасть))
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2k
MPEG-8 47 минут назад
Тут ни чего хорошего нет (для хомяка).
Лично видел как хохмы ради дали кошке хому просто понюхать, а он видно от страха возьми и помри. детям пришлось сказать, что хомячок уехал к родителям на выходные.
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745
Mrak OBOY 48 минут назад
ему и до зевка не очень было, а когда над тобой пасть с зубами весит...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
323173



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