Индиец рискнул жизнью, чтобы спасти собаку

В индийской деревне дворняга умудрилась свалиться в дамбу. Обратно ей вылезти самостоятельно никак бы не удалось, но к счастью она забралась на островок и её не снесло течением. Проходящие мимо мужчины бросились на помощь — один из них по верёвке спустился вниз и вытащил собаку. Наверху её ждал верный друг, который наблюдал за спасением пса и очень волновался.