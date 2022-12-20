Индиец рискнул жизнью, чтобы спасти собаку

В Индии собака провалилась в дамбу и не смогла выбраться сама. Прохожие тут же принялись разворачивать спасательную операцию — мужчина спустился по верёвке и вытащил пса.
В индийской деревне дворняга умудрилась свалиться в дамбу. Обратно ей вылезти самостоятельно никак бы не удалось, но к счастью она забралась на островок и её не снесло течением. Проходящие мимо мужчины бросились на помощь — один из них по верёвке спустился вниз и вытащил собаку. Наверху её ждал верный друг, который наблюдал за спасением пса и очень волновался.
Когда собаку вытащили, её тут же накормили и осмотрели. Она оказалась здорова и даже не сильно напугана.
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