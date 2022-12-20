FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13211 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Индиец рискнул жизнью, чтобы спасти собаку

Индиец рискнул жизнью, чтобы спасти собаку

Автор:
20 декабря 2022 15:09
Сообщество : Животные
Метки: Индия   Питомцы   видео   животные   интересное   собаки   спасение   фото   
762
1
1

В Индии собака провалилась в дамбу и не смогла выбраться сама. Прохожие тут же принялись разворачивать спасательную операцию — мужчина спустился по верёвке и вытащил пса.

В индийской деревне дворняга умудрилась свалиться в дамбу. Обратно ей вылезти самостоятельно никак бы не удалось, но к счастью она забралась на островок и её не снесло течением. Проходящие мимо мужчины бросились на помощь — один из них по верёвке спустился вниз и вытащил собаку. Наверху её ждал верный друг, который наблюдал за спасением пса и очень волновался.

Когда собаку вытащили, её тут же накормили и осмотрели. Она оказалась здорова и даже не сильно напугана.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Индия   Питомцы   видео   животные   интересное   собаки   спасение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советские девушки и женщины 60-х годов
Советские девушки и женщины 60-х годов
Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам
Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам
Набирающие популярность в сообществах
Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше
Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше
Львы напали на гревшегося на солнце крокодила
Львы напали на гревшегося на солнце крокодила
Только не это: самые бестолковые подарки, которые люди получали на Новый год
Только не это: самые бестолковые подарки, которые люди получали на Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#картинки#в мире#автомобили#креатив#красота#новый год#СССР
#Юмор#люди#полиция#Ynews#фотографии#дтп#автомир#кино#аварии#авто аварии
#интересно#забавно#животные#история#Приколы#задержание#подборка#факты#Мемы#удивительно
Только не это: самые бестолковые подарки, которые люди получали на Новый год Только не это: самые бестолковые подарки, которые люди получали на Новый год Чудесное спасение собаки из канализации Чудесное спасение собаки из канализации Даже мухи думали, что он мертв. Его восстановление удивит вас! Даже мухи думали, что он мертв. Его восстановление удивит вас! Собака-мать попросила людей о помощи, и они не смогли отказать Собака-мать попросила людей о помощи, и они не смогли отказать Спасение упавшей в водоем собаки Спасение упавшей в водоем собаки Не оставил четвероногого друга в беде Не оставил четвероногого друга в беде

На что жалуетесь?

Вернуться