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Белка заскочила в кабинет к мужику, а тот схватился за биту

Белка заскочила в кабинет к мужику, а тот схватился за биту

Автор:
28 февраля 2023 12:36
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   белка   бита   видео   животные   интересное   кабинет   фото   
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Мужчина работал за компьютером, когда в его кабинет заскочила белка. Судя по всему, мужчина сильно боится белок, раз схватился за биту и запрыгнул на стол.

Реакция мужчины просто бесценна. Когда он заметил белку, в мгновение ока схватил биту и залетел на стол. Интересно, что бита стояла рядом с рабочим местом. Чем его так сильно напугала белка?

В сети пользователи предположили, что белка бешеная. Однако животные, которые страдают бешенством, не могут так быстро бегать и прыгать. Бешенство поражает нервную систему и мозг, из-за чего животные становятся медлительными. Может быть, белка и правда была больна. Или может у мужчины с этой белкой старые счёты, раз около окна стоит бита.

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Метки: Юмор   белка   бита   видео   животные   интересное   кабинет   фото   
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7  комментариев
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1k
GoInDown 2 часа назад
Бл...ть где все эти негры со своими большими пушками, когда они так нужны. Пристрелите этого ненормального.
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2k
Мурчелло 3 минуты назад
Взял бы уже гранатомет.
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1k
naf-naf 10 минут назад
Белочка пришла ,в прямом и переносном смысле
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19k
Василий 42 минуты назад
Истеричка
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−5
Oleg 49 минут назад
Бедная белочка...
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12k
Ivan 2 часа назад
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2k
Lexx 2 часа назад
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