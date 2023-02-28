Белка заскочила в кабинет к мужику, а тот схватился за биту

В сети пользователи предположили, что белка бешеная. Однако животные, которые страдают бешенством, не могут так быстро бегать и прыгать. Бешенство поражает нервную систему и мозг, из-за чего животные становятся медлительными. Может быть, белка и правда была больна. Или может у мужчины с этой белкой старые счёты, раз около окна стоит бита.