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"Вы революции устраиваете": женщина накричала на девушку из-за надписи на футболке

"Вы революции устраиваете": женщина накричала на девушку из-за надписи на футболке

Автор:
25 марта 2023 10:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Метро   бабка   видео   люди   мир   надпись на футболке   революция   
824
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В московском метро бабка наорала и высказала всё что думает о девушке, у которой на кофте было написано peace (мир).

«Вы революции устраиваете, президентов снимаете! А я вас тычу в говно! Понимаете? А вы накапливаете это всё, а потом революции устраиваете. Президента обзываете. А я вас, вас, вас, тычу мордой в ваше же говно».

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Метки: Жизнь   Метро   бабка   видео   люди   мир   надпись на футболке   революция   
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36  комментариев
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88
Obrval 2 часа назад
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге силовики задержали пикетчика Льва Соколова. Он вышел на одиночный пикет с плакатом с изображением кота Леопольда и надписью "Давайте жить дружно".

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8k
Trenzel2003 2 минуты назад
Весна пришла. Шизофреники вылезают из своих нычек.
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21k
BiZ 7 минут назад
надо больше колес, а то 4 - тяжело
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1k
Andrey G 9 минут назад
Он нам нах*й ненужон, интернет ваш.
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13k
gavrosh 24 минуты назад
Весна идёт, весне дорогу!
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43k
Валерий Полчаса назад
как то однобоко всё, мало ли чего там на футболке было
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6k
x3matic 44 минуты назад
Все это либеральное говно нужно убивать,жечь,уничтожать.Время сейчас тяжелое,ублюжков нужно зачищать,при любом проявлении или намеке.И не важно,надпись там на радужной майке или волосы в зеленом цвете.Уйопков нужно жечь.
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6k
hhwost Час назад
кандидату в депутаты для победы на выборах потребуются бешенные бабки.
человек 50-60.
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15k
Majul Час назад
Если это и Москва, то снято очень давно. Таких вагонов в московском метро уже больше 5 лет минимум нет в принципе.
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53
Аврашалом Маркович Час назад
Я знаю эту бабку - она взводная из Отрядов Путина, на побывку едет.
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7k
schmubu Час назад
а можно на футболку посмотреть?
с чего бабуля так возбудилась-то?
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20k
Lesha86 Час назад
Один момент, это метровагон типа Е, даже не Ем, с жёлтым линкрустом. Я вот не помню, были ли они в Москве вообще, там вроде другой цвет был. Но их даже в Питере года 2 как сняли с линий, так что видос похоже очень старый.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
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4k
Александр 2 часа назад
Весна... Обострения начались повально.
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52k
dima423 2 часа назад
ну просто епанутая бабка...мало чтоль таких?))
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Нуачё эта девушка президентов снимает одного за другим!? А потом ещё в метро ездит! Согласен с бдительной пассажиркой с тележкой!
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1k
Шурман 2 часа назад
Мндя , тяжелый случай , вообще тогда нужно запретить все языки в России кроме Русского и чеченского .
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
Типичная метробабка
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15k
Patmaz 2 часа назад
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один.
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