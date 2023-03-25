"Вы революции устраиваете": женщина накричала на девушку из-за надписи на футболке

824
1
1
В московском метро бабка наорала и высказала всё что думает о девушке, у которой на кофте было написано peace (мир).
«Вы революции устраиваете, президентов снимаете! А я вас тычу в говно! Понимаете? А вы накапливаете это всё, а потом революции устраиваете. Президента обзываете. А я вас, вас, вас, тычу мордой в ваше же говно».
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка
- Мужчина узнаёт, что анонимным донором почки была его дочь
- Жизненные убеждения дедушки
- Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку
- Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи
Новости партнёров
человек 50-60.
Ну а какая разница какая длительность ) Та же сокольническая с прибавлением станций в новую Москву больше часа ехать. Все равно все ветки идут через центр Москвы. Хотя нет на Некрасовку вроде не заходит в центр, но она новая, там априори новые составы. Я в том плане, что все ветки идут через центр и соответственно на всех ветках состав обновили, дабы в центре не ездили старые вагоны.
с чего бабуля так возбудилась-то?
Это я по аналогии с котом- "У хорошего кота, круглый год март!"