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Мужчина узнает, что анонимным донором почки была его дочь

Мужчина узнает, что анонимным донором почки была его дочь

Автор:
27 февраля 2023 10:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Реакция   в мире   видео   донор   люди   мужчина   
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После операции по трансплантации почки мужчина впервые встретил своего анонимного донора. Им оказалась его родная дочь. Эмоции главы семейства попали на видео.

Девушка хранила свой замысел в тайне на протяжении 8 месяцев, потому что знала, что отец не примет от неё орган и будет ждать другого донора.

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Метки: Жизнь   Реакция   в мире   видео   донор   люди   мужчина   
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7  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
не знаю как кого а меня такая новость добила бы . ты растишь ребенка оберегаешь его от опасностей , голода холода и болезней а он берет и разменивает свое здоровье и оставшуюся жизнь на меня который уже прожил жизнь и положил свое здоровье и жизнь чтоб вырастить здорового счастливого человека . она конечно поступила благородно но перечеркнула всю жертву отца
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2k
Дмитрий 18 минут назад
а в чем смысл анонимности? при донорстве органов/стволовых клеток первыми проходят тесты на совместимость именно родственники
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1k
GoInDown 2 часа назад
Подрастет и пожалеет.
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