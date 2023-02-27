Мужчина узнает, что анонимным донором почки была его дочь

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После операции по трансплантации почки мужчина впервые встретил своего анонимного донора. Им оказалась его родная дочь. Эмоции главы семейства попали на видео.
Девушка хранила свой замысел в тайне на протяжении 8 месяцев, потому что знала, что отец не примет от неё орган и будет ждать другого донора.
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