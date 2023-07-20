Пассажир московского метро заступился за девушку, к которой приставали два мигранта

Случай произошел на станции «Ленинский проспект». Девушка рассказала, что мигранты долго пытались познакомиться с ней, но она игнорировала их, пока за нее не вступился мужчина.

После появления видео в Сети глава СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье о хулиганстве. В центральном аппарате СК контролируют процесс.