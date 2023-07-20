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Пассажир московского метро заступился за девушку, к которой приставали два мигранта

Пассажир московского метро заступился за девушку, к которой приставали два мигранта

Автор:
20 июля 2023 09:01
Метки: Видео   Метро   заступился за девушку   люди   мигранты   мужчины   неадекваты   
3382
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После этого они переключились на мужчину, провоцируя его на драку. Однако он не повелся и просто вызвал полицию в вагон.

Случай произошел на станции «Ленинский проспект». Девушка рассказала, что мигранты долго пытались познакомиться с ней, но она игнорировала их, пока за нее не вступился мужчина.


После появления видео в Сети глава СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье о хулиганстве. В центральном аппарате СК контролируют процесс.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   заступился за девушку   люди   мигранты   мужчины   неадекваты   
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40  комментариев
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3k
Alex 2 часа назад
Не мигранты, а черножопые обезьяны.
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1k
SmartCat101 3 минуты назад
сажать этих овцеёбов по полной
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13k
Ivan 4 минуты назад
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15k
Shtoppi 5 минут назад
пока русские мужики на войне, обезьяны, при содействии и попустительстве властей на всех уровнях, решили тут свои порядки установить. кого из них вешать, а кого стрелять это вопрос уже решенный. предателей вешают, собак стреляют. конец истории.
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2k
Fiverknot 8 минут назад
Если менты не хотят связываться с диаспорой, то возникает вопрос к власти. Если начинается этой диаспорой давление, угрозы и т.д. то почему бы не считать это ОПГ?
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1k
Николай 18 минут назад
Я вот хренею, блин.... Дальше комментировать даже не буду.
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23k
Илларион Забродов 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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393
twincam 20 минут назад
красавчик.
многого стоит иметь такое терпение.
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1k
Алексей Полчаса назад
Всё правильно сделал, но блин, как же хотелось бы им [мат]
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5k
Макс73 Полчаса назад
Он опасался их покалечить. Потом геморрой из за осло..бов иметь так себе перспектива.
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219
deadDEVIL Полчаса назад
Кто из "мужчин" увидел себя на этом видео, знайте - Вы ссаные тряпки и не помогли нашему парню, который не зассал, как вы, а сделал всё максимально правильно в данной ситуации.
Я бы залил этих двух дикарей перцем, не прошёл бы мимо.
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Синдром широкой спины прям в термальной стадии ))
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5k
jfk 39 минут назад
Парень молодец, что не повелся, а ментов вызвал, примат в кепке сразу перестал над ним на лиане висеть и на лавочку присел
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12k
кот базилий 47 минут назад
Опять метро, опять шакалы.....
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 50 минут назад
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4k
Григорий 52 минуты назад
где там рамзан, за обезьян своих не хочет извиниться?
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3k
Алекс 53 минуты назад
Макаки с каждым днем все больше борзеют...
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1k
КолдурасЪ 53 минуты назад
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2k
v_m_s 54 минуты назад
Пыром в сраку пнуть бы...
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1k
no_fate Час назад
Клеймо чернильницы не смыть. Нормальная девушка никогда к этим макакам не подойдет.
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183
М.К. Час назад
А где девушка за которую заступились? Опять Убежала ? Когда же поймут эти мыши , что когда за них заступаются-они жертвы и доказательная база в суде. А когда эта мышь убегает , то судят защитника , как агрессора по отношению к мирным гражданам.
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219
deadDEVIL М.К. Полчаса назад
Она видео снимала.
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