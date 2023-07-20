Пассажир московского метро заступился за девушку, к которой приставали два мигранта

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После этого они переключились на мужчину, провоцируя его на драку. Однако он не повелся и просто вызвал полицию в вагон.
Случай произошел на станции «Ленинский проспект». Девушка рассказала, что мигранты долго пытались познакомиться с ней, но она игнорировала их, пока за нее не вступился мужчина.
После появления видео в Сети глава СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье о хулиганстве. В центральном аппарате СК контролируют процесс.
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многого стоит иметь такое терпение.
Я бы залил этих двух дикарей перцем, не прошёл бы мимо.