"Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань

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В Саратовской области женщина сделала замечание девочкам подросткам, на что те выразили свое недовольство в грубой форме.
Даме это не понравилось и схватив девочку за грудки, она пыталась потащить к её родителям.
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Дети - лишь отражение взрослых. Вы показываете им фильмы с матом, разговариваете при них матом и пр., и пр., и пр. ...и при этом хотите, чтобы они говорили на языке Толстого? Не получится. Последствия огребает всё общество в целом - даже если лично вы и ваш ребёнок являетесь воплощением воспитанности и вежливости. Таким сейчас, чтобы не испортить своего ребёнка, нужно уезжать в тайгу... если в ближайшее же время активно не начнётся борьба с деградацией общества. По всем фронтам.
Живя в человеческом обществе, нужно осознавать коллективную ответственность. Если ваш ребёнок не смотрит всякое г*вно, которым вскармливают по телеку и в Интернете, то это ещё не значит, что он будет жить среди таких же вежливых, воспитанных и развитых детей, увы. Никто из детей не должен смотреть это г*вно. Они все должны читать и развиваться. Только тогда из них вырастут достойные люди, достойное общество. А всё это - ответственность взрослых. ОБЩАЯ ответственность.
Где образовательные передачи по ТВ? Где передачи, воспитывающие лучшие качества человека? Где правильные фильмы? Где доступные по цене книги русских классиков? Где это всё?..
Мы боялись нагрубить ЛЮБОМУ взрослому. И не потому что были трусами, а потому что были уверены в мгновенной ответке, а потом ещё и в добавке дома.
Если эта маленькая дурочка позволяет себе повышать голос на взрослых, то нужно принимать жёсткие меры. Да, возможно надо набить жопу.
Испорченные нервы, потраченное время и вера в свою непогрешимость у малолетки.
Эх, было время...
Но прошло.
Мы боялись нагрубить ЛЮБОМУ взрослому. И не потому что трусы, а потому что были уверены в мгновенной ответке, а потом ещё и в добавке дома.