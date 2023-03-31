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"Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань

"Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань

Автор:
31 марта 2023 09:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   воспитание   дети   люди   подростки   
1424
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В Саратовской области женщина сделала замечание девочкам подросткам, на что те выразили свое недовольство в грубой форме.

Даме это не понравилось и схватив девочку за грудки, она пыталась потащить к её родителям.

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Метки: Жизнь   видео   воспитание   дети   люди   подростки   
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33  комментария
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10k
Владимир 2 часа назад
Дети охренели от безнаказанности, ремнём пороть таких надо.
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9k
МихА 45 секунд назад
У меня мать также сделала замечание, два ублюдка сидели на лавке и матерились, после замечания её послали на ЙУХ... Маман не долго думая сломала хворостину и обоих отхлестала по жопам. Ссыкуны мелкие разбежались по домам. Обошлось без последствий
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6k
Дмитрий 53 секунды назад
Как они все выучили дружно эту фразу: вы не имеете права! А вы все, малолетние дол....бы, знаете свои права и обязанности? Мат стал нормой. "Ви не имеете права трогать моего ребёнка!" кричат истеричные мамы и папы! Сами ни чего не делая.
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25k
Slawa49 Минуту назад
ага, это тут она такая првавильная а если тронут ее ребенка у ней включится режим яжематери???? там яжемать присутствует в кадре))))) не трогайте ребенка уберите руки я в полицию позвоню!!!! если бы моегу кто то дал по шее за брань то я бы ему руку пожал! а если бы в моем детстве мне бы прохожий дал по шее за ругань и сообщили бы моему отцу, то я бы потом еще и от отца люлей получил)))))))
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5k
alex 6 минут назад
ремня и малолетке и её родителям
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3k
americos 16 минут назад
Я человек очень мирный, но в этой ситуации возникло дикое желание взять эту зелёную "защитницу" и сунуть хорошенько мордой в грязь.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Поздно пить "Боржоми"...

Дети - лишь отражение взрослых. Вы показываете им фильмы с матом, разговариваете при них матом и пр., и пр., и пр. ...и при этом хотите, чтобы они говорили на языке Толстого? Не получится. Последствия огребает всё общество в целом - даже если лично вы и ваш ребёнок являетесь воплощением воспитанности и вежливости. Таким сейчас, чтобы не испортить своего ребёнка, нужно уезжать в тайгу... если в ближайшее же время активно не начнётся борьба с деградацией общества. По всем фронтам.

Живя в человеческом обществе, нужно осознавать коллективную ответственность. Если ваш ребёнок не смотрит всякое г*вно, которым вскармливают по телеку и в Интернете, то это ещё не значит, что он будет жить среди таких же вежливых, воспитанных и развитых детей, увы. Никто из детей не должен смотреть это г*вно. Они все должны читать и развиваться. Только тогда из них вырастут достойные люди, достойное общество. А всё это - ответственность взрослых. ОБЩАЯ ответственность.

Где образовательные передачи по ТВ? Где передачи, воспитывающие лучшие качества человека? Где правильные фильмы? Где доступные по цене книги русских классиков? Где это всё?..
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Эх, было время... Но прошло.
Мы боялись нагрубить ЛЮБОМУ взрослому. И не потому что были трусами, а потому что были уверены в мгновенной ответке, а потом ещё и в добавке дома.
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45
WebClickWebClick Полчаса назад
Сопля малолетняя!
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399
Странник 44 минуты назад
Вседозволенность детей ничего хорошего для российского общества не принесет и у нас есть все основания для беспокойства. Раньше, если взрослый сделал обоснованное замечание, внушение или даже еще большее ребенку , родители никогда не только не вступали в конфликт, а наоборот благодарили за заботу и ребенок понимал, что так делать нельзя. Печально все это!
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1k
bigkoss 46 минут назад
Живу возле школы, когда уроки заканчиваются по улице один мат раздается, детки домой идут.
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1k
Владимир Теленков 50 минут назад
очередной разгон про детей?
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16k
Андрей 52 минуты назад
Этой сыкушке от силы лет двенадцать, а волосёнки уже крашеные. Вывод - родителям на неё насрать, тут воспитывает улица, поздно к родителям отводить, скорее всего она и с ними также разговаривает.
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22
Дина Час назад
Начала нет. Что произошло не понятно. Женщина ведет себя неадекватно. Предположу, что дети задели ее машину и она на них набросилась. Сейчас таких чекнутых полно. Убьют за свою тачку.
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5k
Психологическая поддержка Час назад
Детям по жопе, бабе по е*лу
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31k
Ashabad Час назад
Дети делаю то, что им позволяют взрослые.
Если эта маленькая дурочка позволяет себе повышать голос на взрослых, то нужно принимать жёсткие меры. Да, возможно надо набить жопу.
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7k
Николай Час назад
Если это весь конфликт, то девчоночке ремня бы необходимо всыпать, и напомнить что в обществе, кроме прав есть обязанность следить за своей речью, если не может и не понимает где можно использовать мат и оскорбления, то и не стоит их использовать... на учет конечно ставить тоже так себе за мат, но ремня обязательно, иначе ждать беды...
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1k
Шурман Час назад
Я вот помню мне было лет 15 иду в руках сигарета и идет мужик курит , на вид лет 50 я подхожу говорю дядя можно прикурить он ну прикури , берет сигарету и ломает , говорит был бы моим сыном убил бы . В детстве боялся старшим слово сказать ну если только не дворовые парни которым по 20 после армии . А так реально боялись нагрубить или еще что то . Мой сын и дочка с всеми старшими только на вы и даже учителя удивляются от куда такое воспитание . Учим как нас учили , старость и возраст нужно уважать . Да и другое хрен знает на какого дебила можно нарваться , но похоже эта девочка первый активист которой все уже должны и будут должны , потом будет ролики из Германии снимать как ей айфон 14 про макс не хотят покупать :)
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8k
KAUSTIC Час назад
Снять штаны и врезать на память ! Мы такими не были ! Чтобы мартышка женщину оскорбила - да ну нах...
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37k
Александр Час назад
Ситуация непонятная конечно, но в любом случае ребенок за оскорбление должен получить по губам.
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53k
dima423 2 часа назад
борзая казяфка конечно...)
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