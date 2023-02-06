Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка

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Американцы стали свидетелями неприятного зрелища в метро. Один из жителей подземки заинтересовался заснувшим пассажиром и решил познакомиться с ним поближе.
Ужасы нью-йоркского метрополитена. Видео не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
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Какие чувствительные люди.
Ужасы, это если они на ходу делают подсечку и обгладывают до костей пока еще упасть не успел.
А тут просто одна обнаглевшая крыса.
А мужик ей даже пенделя не дал, нежный какой.