FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 914 постов • 248 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка

Почему не стоит засыпать в метро Нью-Йорка

Автор:
06 февраля 2023 10:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Метро   Нью-Йорк   США   видео   крыса   люди   неожиданно   подземка   
2462
1
1
Американцы стали свидетелями неприятного зрелища в метро. Один из жителей подземки заинтересовался заснувшим пассажиром и решил познакомиться с ним поближе.
Ужасы нью-йоркского метрополитена⁠⁠. Видео не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Метро   Нью-Йорк   США   видео   крыса   люди   неожиданно   подземка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Атомный Крот 14 минут назад
Ну и помойка у них там в Нью-Йорке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
turyst 5 минут назад
Ну... Не крокодил и ладно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 22 минуты назад
Видно же что крыса ручная, голимая постанова...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Oleg Полчаса назад
ля, ну у мужика железные нервы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
speaktr-st 42 минуты назад
Ужасы?
Какие чувствительные люди.
Ужасы, это если они на ходу делают подсечку и обгладывают до костей пока еще упасть не успел.
А тут просто одна обнаглевшая крыса.
А мужик ей даже пенделя не дал, нежный какой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

945124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Короткие заметки о родственниках
Короткие заметки о родственниках
Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки
Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки
Набирающие популярность в сообществах
Чье сердце хранил главный хирург Ленинграда?
Чье сердце хранил главный хирург Ленинграда?
20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези
20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почерк пятиклассника

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#страна#Приколы#удивительно#дети#Россия
#люди#Юмор#СССР#картинки#животные#Прикол#Китай#Интересные
#история#Фотографии#факты#США#забавно#подборка#шоу бизнес
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Нью-Йоркская крыса не испугалась кошки, преградившей ей путь Нью-Йоркская крыса не испугалась кошки, преградившей ей путь Фанатка социальных сетей решила устроить себе селфи-фотосессию в вагоне метро Фанатка социальных сетей решила устроить себе селфи-фотосессию в вагоне метро Два нарушения по цене одного: как американец решил зайцем попасть в метро Нью-йорка Два нарушения по цене одного: как американец решил зайцем попасть в метро Нью-йорка Неравнодушные пассажиры спасли инвалида, упавшего на рельсы метро Неравнодушные пассажиры спасли инвалида, упавшего на рельсы метро Полицейский пытается отбиться от наркоманов в метро Нью-йорка Полицейский пытается отбиться от наркоманов в метро Нью-йорка

На что жалуетесь?

Вернуться