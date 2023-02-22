Обрушение грунта на угольном карьере в Китае попало на видео

Сейчас на месте ЧП работают 6 спасательных бригад общей численностью более 200 человек. Спасателям уже удалось вытащить 8 человек. Шесть из них были госпитализированы в больницу с различными травмами, двое других, к сожалению, были уже мертвы. Поиски оставшихся рабочих продолжаются.