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Обрушение грунта на угольном карьере в Китае попало на видео

Обрушение грунта на угольном карьере в Китае попало на видео

Автор:
22 февраля 2023 19:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Внутренняя Монголия   Китай   видео   карьер   обрушение   уголь   
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Под завалами оказались более 50 рабочих.

Сегодня днём в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая произошло крупное обрушение грунта в карьере угольной шахты. В результате оползня погребёнными под завалами оказались люди и техника. По данным местных СМИ, по меньшей мере 57 человек пропали без вести.

Сейчас на месте ЧП работают 6 спасательных бригад общей численностью более 200 человек. Спасателям уже удалось вытащить 8 человек. Шесть из них были госпитализированы в больницу с различными травмами, двое других, к сожалению, были уже мертвы. Поиски оставшихся рабочих продолжаются.

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Метки: Внутренняя Монголия   Китай   видео   карьер   обрушение   уголь   
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