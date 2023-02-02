Агрессивная обезьяна бросила бутылку с водой в девушку

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В китайском городском округе Наньнин посетители зоопарка стали свидетелями агрессивного поведения самца шимпанзе. Примат был не слишком рад вниманию публики и запустил бутылкой с водой в случайную девушку из толпы.
В результате прилёта бутылки девушка получила небольшую ссадину. Повредился также выпавший из рук смартфон.
Животное, по всей видимости, дразнили другие гости зоопарка. В видеоролике видно, как после произошедшего в сторону примата летит похожий на бутылку предмет.
Животное, по всей видимости, дразнили другие гости зоопарка. В видеоролике видно, как после произошедшего в сторону примата летит похожий на бутылку предмет.
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