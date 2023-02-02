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Агрессивная обезьяна бросила бутылку с водой в девушку

Агрессивная обезьяна бросила бутылку с водой в девушку

Автор:
02 февраля 2023 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Китай   Шимпанзе   в мире   видео   зоопарк   происшествие   
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В китайском городском округе Наньнин посетители зоопарка стали свидетелями агрессивного поведения самца шимпанзе. Примат был не слишком рад вниманию публики и запустил бутылкой с водой в случайную девушку из толпы.
В результате прилёта бутылки девушка получила небольшую ссадину. Повредился также выпавший из рук смартфон.

Животное, по всей видимости, дразнили другие гости зоопарка. В видеоролике видно, как после произошедшего в сторону примата летит похожий на бутылку предмет.

Источник:

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Метки: Девушка   Китай   Шимпанзе   в мире   видео   зоопарк   происшествие   
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3  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
420
14k
ss 8 минут назад
Не в случайную! Она его достала наверное до печёнок. И вообще, судя по видео, там посетители ведут себя, как стадо павианов. Орут, визжат, да ещё и кидаются всяким. Вот у него нервы не выдержали.
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1k
Alex 8 минут назад
Красава!
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