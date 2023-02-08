Как китайцы обыграли тему с "шаром-шпионом" в небе над США

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Шар-зонд, неспешно пролетавший над территорией США, наделал много шума и был наречён "шпионским". Перед вами китайский взгляд на недавний инцидент в небе.
Как на самом деле сбивали аэростат над США. Китайская версия.
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