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Как китайцы обыграли тему с "шаром-шпионом" в небе над США

Как китайцы обыграли тему с "шаром-шпионом" в небе над США

Автор:
08 февраля 2023 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   США   аэростат   видео   разведка   шар-зонд   
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Шар-зонд, неспешно пролетавший над территорией США, наделал много шума и был наречён "шпионским". Перед вами китайский взгляд на недавний инцидент в небе.
Как на самом деле сбивали аэростат над США. Китайская версия.

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Метки: Китай   США   аэростат   видео   разведка   шар-зонд   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
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Alex Chebrikov

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