Роковой китайский дед

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На одной из улиц Китая камера наблюдения запечатлела несколько дорожных происшествий. Свидетелем каждого из них стал один и тот же дедушка. Совпадение? Не думаю.
Встретил этого деда на повороте? Жди беды! Колдун, не иначе.
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Да и первые два от деда не зависят. Нехер газовать на повороте