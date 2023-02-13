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Роковой китайский дед

Роковой китайский дед

Автор:
13 февраля 2023 08:41
Сообщество : Аварии
Метки: Китай   авария   в мире   видео   дедушка   дтп   происшествие   
1194
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На одной из улиц Китая камера наблюдения запечатлела несколько дорожных происшествий. Свидетелем каждого из них стал один и тот же дедушка. Совпадение? Не думаю.
Встретил этого деда на повороте? Жди беды! Колдун, не иначе.

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Метки: Китай   авария   в мире   видео   дедушка   дтп   происшествие   
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6  комментариев
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30k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Третий эпизод - меньше бухать нужно )
Да и первые два от деда не зависят. Нехер газовать на повороте
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1k
thor2006 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
Дед тут не причем!
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333
Андрей Елизаров Полчаса назад
А как автор узнал, что это один и тот же дед? Отличить китайца от китайца решительно невозможно.
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10k
Алексей 49 минут назад
Дед! Иди спать!
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25k
Егор Час назад
Корреляция и причинно-следственные связи это разное.
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