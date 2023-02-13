Роковой китайский дед

Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?

В США автомобиль попал в торнадо, перевернулся и поехал дальше

Сказочное везение мужчины

Неожиданная авария на дороге в Мексике

Инстинкт самосохранения: мужчина вовремя пробудился от дневного сна

В Турции автобус с людьми неожиданно упал в водоём