Опасный эксперимент: в Китае подросток бросил петарду в канализацию

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В Китае школьник напугал приятелей и прохожих своей выходкой. Юный любитель острых ощущений бросил пиротехническое изделие в канализацию.
Народная китайская забава
Через несколько мгновений металлическая крышка канализационного люка "взмыла в небо".
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