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Опасный эксперимент: в Китае подросток бросил петарду в канализацию

Опасный эксперимент: в Китае подросток бросил петарду в канализацию

Автор:
31 января 2023 08:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   видео   дети   люди   петерда   школьник   
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В Китае школьник напугал приятелей и прохожих своей выходкой. Юный любитель острых ощущений бросил пиротехническое изделие в канализацию.

Народная китайская забава

Через несколько мгновений металлическая крышка канализационного люка "взмыла в небо".

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Метки: Китай   видео   дети   люди   петерда   школьник   
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8  комментариев
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1k
КолдурасЪ 18 минут назад
Почему видео без приземления,память закончилась?
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1k
Ян 4 минуты назад
А потом в МКС всякая хрень прилетает
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4k
pinbalist 11 минут назад
Крышка, походу, набрала первую космическую и стала ИСЗ :)
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10k
Евгений 21 минуту назад
Куда крышка то упала?
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6k
klop Полчаса назад
А двор у них как у нас спальные районы. Не сразу догадаешься что это Китай.
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