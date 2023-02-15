Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом

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Житель Китая запечатлел блогеров, которые сидят под мостом в богатом районе и ведут трансляции. Делают они это для того, чтобы алгоритмы, работающие на основе геолокации, отправляли их в рекомендации к богатым китайцам.
Подобным образом стримеры получают больше донатов с богачей. На видео одна из многих "блогерских ферм".
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