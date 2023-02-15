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Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом

Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом

Автор:
15 февраля 2023 08:41
Метки: Китай   блогер   в мире   видео   люди   стрим   
165
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Житель Китая запечатлел блогеров, которые сидят под мостом в богатом районе и ведут трансляции. Делают они это для того, чтобы алгоритмы, работающие на основе геолокации, отправляли их в рекомендации к богатым китайцам.
Подобным образом стримеры получают больше донатов с богачей. На видео одна из многих "блогерских ферм".
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Метки: Китай   блогер   в мире   видео   люди   стрим   
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5  комментариев
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4k
pinbalist 46 минут назад
Планета в порядке! Это людям пи..ец! (С)
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316
Liberman 3 минуты назад
это так можно впн привязать к району и продавать "хлебные места" попрошайкам.
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3k
Денис 49 минут назад
Техно-попрошайки.
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2k
Оксид Бетона 50 минут назад
Яниху я не понял.
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