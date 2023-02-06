Король жизни обидел женщину на заправке

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Камера наблюдения, установленная на заправочной станции в Китае, запечатлела пассажира автомобиля, обидевшего сотрудницу. Неизвестный не стал передавать деньги заправщице в руки, а швырнул их на пол.
Сотрудница заправки пыталась держать себя в руках, но через несколько секунд всё же расплакалась.
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Геморрой хаму будет обеспечен, главное не трогать деньги!
Тогда и плакать не придется!
"Я спросила его:
Какой грех самый большой?
Он ответил:
Обидеть слабого.
Почему?
Потому что это легче всего сделать...
Меня это мысль поразила - самый тяжкий грех сделать легче всего.."
Народ сказал что этот чел, это довольно известный стример-киберспортсмен, которого многие смотрели.
Большинство народа его оправданиям не поверили, потому что как пишут, люди на заправке в тот момент слышали как он орал на эту женщину из машины
Но меня утешает мысль что это его бывшая.))
А вот если она в кассу не отнесёт, тогда да. Но это уже будет вопрос от самой заправки.
других».
Чего тут распинаться... Может быть люди и поднимутся на ступень выше животных, но когда?
Эта заправщица во сто крат больше человек чем персонаж за рулем дорогого автомобиля