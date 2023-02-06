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Король жизни обидел женщину на заправке

Король жизни обидел женщину на заправке

Автор:
06 февраля 2023 09:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   женщина   заправка   обида   поступок   
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Камера наблюдения, установленная на заправочной станции в Китае, запечатлела пассажира автомобиля, обидевшего сотрудницу. Неизвестный не стал передавать деньги заправщице в руки, а швырнул их на пол.
Сотрудница заправки пыталась держать себя в руках, но через несколько секунд всё же расплакалась.

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Метки: Китай   в мире   видео   женщина   заправка   обида   поступок   
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29  комментариев
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3k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Не плачь, такие люди питаются твоими плохими эмоциями. Не стоиот этот богатей, твоих слез.
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32k
Fat Lynx 6 минут назад
Ну и дурак...
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8k
Vалѣнтиныч 11 минут назад
Надо было не трогать эти купюры. Позвонить в полицию, назвать марку машины и номер, сказать ,что уехал не заплатив...
Геморрой хаму будет обеспечен, главное не трогать деньги!
Тогда и плакать не придется!
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3k
vfrcbvec 13 минут назад
Ему аукнется в сто крат
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52k
smakido 14 минут назад
Как -то я прочитал рассказ доктора Лизы про ее разговор с умирающим от рака священником.
"Я спросила его:
Какой грех самый большой?
Он ответил:
Обидеть слабого.
Почему?
Потому что это легче всего сделать...
Меня это мысль поразила - самый тяжкий грех сделать легче всего.."
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1k
Nameless 42 минуты назад
Сахара в бак этому "господину"
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9k
Dabus 42 минуты назад
В общем, китайцы утопили водилу в тоннах гневных комментариев, а он попытался оправдаться сказав что дескать что он передавал деньги с заднего сидения и у него просто не хватило рук и сил передать оттуда деньги нормально, а за рулём была его сестра которая как только увидела что денег у него в в руках уже нет - тут же втопила по газам.
Народ сказал что этот чел, это довольно известный стример-киберспортсмен, которого многие смотрели.

Большинство народа его оправданиям не поверили, потому что как пишут, люди на заправке в тот момент слышали как он орал на эту женщину из машины
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314
ghor 48 минут назад
В данном случае оскорбление было на несено компании владеющей сетью данных заправочных станции в лице сотрудницы этой компании. Девушке наверное стоит завести чёрный список подобных хамов. И придумать способ как наказывать подобных. Например лепить внутрь заправочного лючка позорный стикер, на других станциях будут знать с кем имеют дело. Очень важно "прославлять" подобных хамов. Так или иначе, дурная репутация способна хорошо подпортить бизнес подобным "кочкам".
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2k
ganimedx 58 минут назад
отольются коту мышкины слёзы
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Скотина!
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9k
Dabus Час назад
В любой азиатской стране так себя вести очень чревато
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11k
кот базилий Час назад
Китайская "крутизна" тоже есть, я думал хамы только у нас.
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Король жизни обидел женщину на заправкеПосмотреть
Король жизни обидел женщину на заправке
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1k
Куртуазный Маньерист Час назад
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4k
Serj81 Час назад
Продавец с Алиэкспресса
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6k
x3matic Час назад
Ублюдок конечно.
Но меня утешает мысль что это его бывшая.))
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14k
MrForstd Час назад
Автомобилист, то тут причём? Деньги ей кинуло какое-то чмо с заднего сиденья. Шофёр сам небось терпит от этой чепухи постоянно.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Чё то у китайцев одни немцы...
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21k
babuby 2 часа назад
А по Российским законам, получится что водитель за топливо не заплатил, а деньги потерял. И если заправщица поднимет эти деньги, то ей грозит срок за воровство.
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314
ghor babuby Час назад
Это, если она их присвоит себе.
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64k
doker 2 часа назад
«Все животные равны, но некоторые животные равнее
других».
Чего тут распинаться... Может быть люди и поднимутся на ступень выше животных, но когда?
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну что же теперь поделать.
Эта заправщица во сто крат больше человек чем персонаж за рулем дорогого автомобиля
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121
pitt silver GROMOZEKA 54 минуты назад
За рулём возможно тоже нормальный человек как нанятый работник. Деньги ей бросили с задней двери, а там насколько мне известно руль не ставят
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