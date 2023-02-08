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В Петербурге мужик в костюме Бэтмена спас женщину от грабителя

В Петербурге мужик в костюме Бэтмена спас женщину от грабителя

Автор:
08 февраля 2023 23:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Бэтмен   Петербург   грабитель   деньги   женщина   промоутер   спасение   сумочка   супергерой   
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Уложил гопника с одного удара и получил заслуженную премию.

В Питере проходит выставка «Планета кубиков». И для привлечения народа организаторы поставили на улице промоутера в костюме Бэтмена. Своеобразном, как-будто сделан из конструктора «Лего».

Этот промоутер увидел, как парень вырывает у женщины сумочку и пытается сбежать. И ловко уложил шпану на асфальт. Правда, тот быстро вскочил и дал дёру. Но на камерах засветился - так что бегать ему осталось недолго.

А женщина поблагодарила героя и зашла на выставку, чтобы вызвать полицию.

Как позже выяснилось: в сумочке у неё было 700 тысяч рублей, за 20 минут до нападения она сняла их в банке. С этого момента её и «пас» этот парень. За помощь, она дала промоутеру 10 тысяч рублей.

Организаторы выставки тоже отметили толкового сотрудника:

«Выплатили премию, в каком размере, я вам не скажу. Он продолжает работать, не зазнался».


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Метки: Бэтмен   Петербург   грабитель   деньги   женщина   промоутер   спасение   сумочка   супергерой   
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2  комментария
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5k
Шлагбаумэн 53 минуты назад
Жалкое кинишко, игра актёров никакая.
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Shtoppi 53 минуты назад
красивая постанова. спасибо. ленком отдыхает.
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