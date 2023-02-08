В Петербурге мужик в костюме Бэтмена спас женщину от грабителя

Уложил гопника с одного удара и получил заслуженную премию.
В Питере проходит выставка «Планета кубиков». И для привлечения народа организаторы поставили на улице промоутера в костюме Бэтмена. Своеобразном, как-будто сделан из конструктора «Лего».
Этот промоутер увидел, как парень вырывает у женщины сумочку и пытается сбежать. И ловко уложил шпану на асфальт. Правда, тот быстро вскочил и дал дёру. Но на камерах засветился - так что бегать ему осталось недолго.
А женщина поблагодарила героя и зашла на выставку, чтобы вызвать полицию.
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Как позже выяснилось: в сумочке у неё было 700 тысяч рублей, за 20 минут до нападения она сняла их в банке. С этого момента её и «пас» этот парень. За помощь, она дала промоутеру 10 тысяч рублей.
Организаторы выставки тоже отметили толкового сотрудника:
«Выплатили премию, в каком размере, я вам не скажу. Он продолжает работать, не зазнался».
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