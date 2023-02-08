В Петербурге мужик в костюме Бэтмена спас женщину от грабителя

В Питере проходит выставка «Планета кубиков». И для привлечения народа организаторы поставили на улице промоутера в костюме Бэтмена. Своеобразном, как-будто сделан из конструктора «Лего».

Этот промоутер увидел, как парень вырывает у женщины сумочку и пытается сбежать. И ловко уложил шпану на асфальт. Правда, тот быстро вскочил и дал дёру. Но на камерах засветился - так что бегать ему осталось недолго.

А женщина поблагодарила героя и зашла на выставку, чтобы вызвать полицию.