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Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта

Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта

Автор:
03 февраля 2023 08:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лифт   пёс   собака   спасение   
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Животные довольно часто оказываются в беде. К счастью, на свете ещё много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. Герой видео спас собаку, которая чуть не стала жертвой собственного поводка.

Счастливый день собаки

Незадачливый хозяин похоже даже не заметил отсутствие питомца.

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Метки: видео   животные   лифт   пёс   собака   спасение   
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3  комментария
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10k
Antilles Час назад
Повезло, что двери плотно закрываются, карабин застрял и поводок оборвало.
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8k
Пуриц Жорж 24 минуты назад
А что могло случиться? Как в Чужом 4 что ли?
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1k
Антон Час назад
Да жиза у нас сейчас...Он даже не видел её залипал в телефоне.
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