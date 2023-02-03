Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта

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Животные довольно часто оказываются в беде. К счастью, на свете ещё много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. Герой видео спас собаку, которая чуть не стала жертвой собственного поводка.
Счастливый день собаки
Незадачливый хозяин похоже даже не заметил отсутствие питомца.
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