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Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации

Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации

Автор:
30 января 2023 08:21
Сообщество : Военное
Метки: Бэтмен   Курьезы   Мобилизованный   Прикол   Россия   Юмор   балаклава   видео   военное   
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Военнослужащие из Свердловской области с юмором отнеслись к присланной гуманитарной помощи. В опубликованном в сети ролике мобилизованный поблагодарил неназванного главу администрации и примерил балаклаву с «ушками».
Как минимум один военнослужащий из Свердловской области получил в качестве гуманитарной помощи балаклаву с «ушками».

«Теперь меня в войсках называют Бэтмен! Сысертский!» - подытожил мужчина.

Источник:

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Метки: Бэтмен   Курьезы   Мобилизованный   Прикол   Россия   Юмор   балаклава   видео   военное   
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12  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
смех тоже дорогого стоит
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3k
Александр 18 минут назад
Этой СВО нужен новый герой! Бетмен-Сысертский!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−9
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
0
Комментарий удален
0
4k
satra Час назад
Пусть у ребят будут такие видео, со смехом и хорошим настроением.
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51k
dima423 Час назад
зато тепло))
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23k
Добрый Алабай Час назад
Сына или внука главы администрации мобилизовать нужно. И посмотреть, какая гумпомощь будет прислана.
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27k
Ваня Час назад
смех спасает жизни...
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3k
Григорий Час назад
смех это хорошо! там любые позитивные эмоции нужны!
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