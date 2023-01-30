Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации

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Военнослужащие из Свердловской области с юмором отнеслись к присланной гуманитарной помощи. В опубликованном в сети ролике мобилизованный поблагодарил неназванного главу администрации и примерил балаклаву с «ушками».
Как минимум один военнослужащий из Свердловской области получил в качестве гуманитарной помощи балаклаву с «ушками».
«Теперь меня в войсках называют Бэтмен! Сысертский!» - подытожил мужчина.
«Теперь меня в войсках называют Бэтмен! Сысертский!» - подытожил мужчина.
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