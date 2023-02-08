Мужчина пожалел, что решил ограбить пивной магазин

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Мужчина зашёл в магазин разливного пива с молотком и попытался ограбить его. Однако продавец и покупатель не позволили злоумышленнику осуществить свой план.
Инцидент произошёл несколько лет назад в магазине разливного пива в Челябинской области. Установленная на территории торговой точки камера наблюдения запечатлела акт возмездия.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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А в реалиях как раз советчиков хватает, тем более, что дуракам хватило ума выложить фиксацию на видео.
И если, например сломано ребро - то это явно про побои после брошенного молотка и его "сдаюсь"