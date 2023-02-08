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Мужчина пожалел, что решил ограбить пивной магазин

Мужчина пожалел, что решил ограбить пивной магазин

Автор:
08 февраля 2023 09:10
Сообщество : Криминал
Метки: видео   возмездие   грабитель   нападение   ограбление   отпор   
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Мужчина зашёл в магазин разливного пива с молотком и попытался ограбить его. Однако продавец и покупатель не позволили злоумышленнику осуществить свой план.
Инцидент произошёл несколько лет назад в магазине разливного пива в Челябинской области. Установленная на территории торговой точки камера наблюдения запечатлела акт возмездия.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   возмездие   грабитель   нападение   ограбление   отпор   
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11  комментариев
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1k
BarbossaG 2 часа назад
Это же ПИВО! Смертник однако!
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6k
Компьютер DELL монитором 19 минут назад
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Похоже возмездники уже освободились из мест не столь отдаленных. Теперь только им осталось доплатить компенсацию за побои.
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20k
nobody® 37 минут назад
Kokorin mode ON
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15
Дядюшка Лю 59 минут назад
Это Челябинская область, детка!
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1k
Антон 2 часа назад
Нахрена столько 3,14здить? Уже всё он понял всё )))))
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Dobriy drug

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