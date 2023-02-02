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mindflixx
Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку
Автор:
mindflixx
02 февраля 2023 10:28
Метки:
в мире
видео
дети
добро
люди
повезло
спасение
643
1
1
Мужчина вылез из окна квартиры на седьмом этаже, чтобы спасти маленькую девочку. Смельчак смог подхватить ребёнка на лету.
0
Момент спасение девочки попал на видео.
Источник:
Метки:
в мире
видео
дети
добро
люди
повезло
спасение
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4
комментария
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957
Шурман
Час назад
Автор тебе что интернет вчера подключили ?:) это я так ради интереса спросил .
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