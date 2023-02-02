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Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку

Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку

Автор:
02 февраля 2023 10:28
Метки: в мире   видео   дети   добро   люди   повезло   спасение   
643
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Мужчина вылез из окна квартиры на седьмом этаже, чтобы спасти маленькую девочку. Смельчак смог подхватить ребёнка на лету.
Момент спасение девочки попал на видео.

Источник:

Метки: в мире   видео   дети   добро   люди   повезло   спасение   
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4  комментария
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957
Шурман Час назад
Автор тебе что интернет вчера подключили ?:) это я так ради интереса спросил .
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