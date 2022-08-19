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Владелец магазина смог отбиться от грабителей

Владелец магазина смог отбиться от грабителей

Автор:
19 августа 2022 11:42
Сообщество : Криминал
Метки: видео   владелец магазина   люди   нападение   ограбление   франция   
987
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Владелец магазина во Франции подвергся нападению со стороны трёх грабителей. Однако мужчина не захотел расставаться со своим добром без боя и постарался дать преступникам отпор.
Момент нападения на мужчину и последующее ограбление попало на видео.

Источник:

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Метки: видео   владелец магазина   люди   нападение   ограбление   франция   
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16  комментариев
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11k
P.F. 55 минут назад
Они похоже от одного его зловещего рыка прилично кирпичей отложили.
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anatolis 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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467
Александр Зотов 12 минут назад
в конце довакина изобразил, походу
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525
Lexx 18 минут назад
Как только прочитал "во Франции", первая мысль сразу была, что напали негрилы.
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4
Riddik's 21 минуту назад
очередное доказательство отказа от эмиграции !
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8k
Mowgley Z ⚔ 21 минуту назад
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1k
naf-naf Полчаса назад
Грабят негры, совпадение..... не думаю
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
и снова угольки!!!!
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179
zzzz_987 Полчаса назад
зомби апокалипсис наступает
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
адреналинчику дядя хапнул что яйки закалились.
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Оксид Бетона Полчаса назад
Блин! жаль комп без звука у меня. Судя по всему, владелец там им вслед так орал, что несло эти куски говна, как ураганным ветром!
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5k
ПЕТР 36 минут назад
Судя по тому как нападали и пытались что то отобрать у него, это были трансгендеры или трансвеститы или транссексуалы..в общем, они думали что отшлепают его, а он им сам все отдаст.
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2k
Трям 37 минут назад
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10k
Rus77 40 минут назад
Специфика иностранных специалистов, в прочем как и у нас, там негры и арабы, а у нас ослоё6ы с кишлаков...
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17k
Delhana Час назад
Так его же обчистили, как и хотели, часы, бумажник, мобила - все ушло.
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