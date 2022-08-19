Владелец магазина смог отбиться от грабителей

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Владелец магазина во Франции подвергся нападению со стороны трёх грабителей. Однако мужчина не захотел расставаться со своим добром без боя и постарался дать преступникам отпор.
Момент нападения на мужчину и последующее ограбление попало на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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