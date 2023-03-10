Дерзкий бомж ограбил курьера

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Бездомный воспользовался неосторожностью сотрудника службы доставки и ограбил его. Инцидент запечатлел один из прохожих.
Злоумышленник выхватил смартфон из рук мужчины, а затем ударил его.
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