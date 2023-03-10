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Дерзкий бомж ограбил курьера

Дерзкий бомж ограбил курьера

Автор:
10 марта 2023 12:58
Сообщество : Криминал
Метки: бездомный   бомж   видео   нападение   ограбление   смартфон   
430
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Бездомный воспользовался неосторожностью сотрудника службы доставки и ограбил его. Инцидент запечатлел один из прохожих.

Злоумышленник выхватил смартфон из рук мужчины, а затем ударил его.


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Метки: бездомный   бомж   видео   нападение   ограбление   смартфон   
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10  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Ему можно. Он же.....чёрный! Вот если бы наоборот!
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9k
Dabus Минуту назад
Негр неопределённой национальности ...
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91k
sapér Vodička 2 минуты назад
Смартфон тоже 100% обязан быть черным !
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24k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
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15k
Краюхин Тихон Полчаса назад
черножопонегр
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9k
Бритва 48 минут назад
бомжу терять нечего. в тюрьме тепло, кормят, коллектив.
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6k
Компьютер DELL монитором 48 минут назад
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28k
Ваня Час назад
опять ниггеры... и опять не удивлен...
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10k
Алексей Час назад
Встаньте перед ними на колено,это же BLM!!!
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Dobriy drug

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