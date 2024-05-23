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В Москве мигрант попытался изнасиловать девушку, но сбежал, получив отпор

В Москве мигрант попытался изнасиловать девушку, но сбежал, получив отпор

Автор:
23 мая 2024 19:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   изнасилование   интересное   мигрант   нападение   отпор   фото   
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Нападавшего задержали и выдвинули ему обвинения.

В Москве на камеры видеонаблюдения попал момент нападения мужчины на девушку, которая шла мимо парка. Мужчина подошёл к ней сзади, схватил за шею и затащил в тёмный парк. Там он попытался изнасиловать жертву, запугивая тем, что убьёт её. Но девушка оказалась не из робкого десятка. Она не стала подчиняться, а наоборот начала вырывать, брыкаться и драться. Получив серьёзный отпор, насильник опешил и убежал, сообщает СК Москвы.

20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления, — говорится в публикации.

Позже в полиции сообщили, что мужчина был пойман. Им оказался 22-летний Эрлан, гражданин Киргизии. Жертвой нападения оказалась 29-летняя девушка-медик. Мигранта уже задержали. Сейчас он находится в полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Дело на контроле у московской прокуратуры.

Также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Источник:

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Метки: Девушка   Москва   изнасилование   интересное   мигрант   нападение   отпор   фото   
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5k
Василий Афиногенов 10 минут назад
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32k
AzuveR 22 минуты назад
Кастрировать ржавой пилой и отправить к буям со всеми родственниками в родной аул.
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21k
Robin Hood 24 минуты назад
Подвесить этого маструбека вниз головой и ЧИК-ЧИК. Обчекрыжить под корень НАХ...
Ссылка www.youtube.com
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24k
hebpat Полчаса назад
при пересечении границы проводить среди них курсы по дрочке и после сдачи публичных экзаменов в независимости от результата высылать их нахрен, а тех что проникли - кастрировать и отсылать их в их пески
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2k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Очень хорошо, что данные действия всяких кишлачно-аульных мамбеток освящаются все более активно. Явно какие-то ограничения сверху снимаются в отношении подобных животных.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Это уже система..кто-то ослеп..с*ки
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41k
Седой 36 минут назад
Яйца отрубить и на забор прибить, чтоб [мат] ходили и смотрели что их ожидает!
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149k
parallax 38 минут назад
Кастрировать бы его и отправить на родину.
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8k
Echo 59 минут назад
Дайте ему пожизненное плиззз
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5049 постов (4834 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357096



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