В Москве мигрант попытался изнасиловать девушку, но сбежал, получив отпор

Позже в полиции сообщили, что мужчина был пойман. Им оказался 22-летний Эрлан, гражданин Киргизии. Жертвой нападения оказалась 29-летняя девушка-медик. Мигранта уже задержали. Сейчас он находится в полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Дело на контроле у московской прокуратуры.

Также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.