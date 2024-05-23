В Москве мигрант попытался изнасиловать девушку, но сбежал, получив отпор

Нападавшего задержали и выдвинули ему обвинения.
В Москве на камеры видеонаблюдения попал момент нападения мужчины на девушку, которая шла мимо парка. Мужчина подошёл к ней сзади, схватил за шею и затащил в тёмный парк. Там он попытался изнасиловать жертву, запугивая тем, что убьёт её. Но девушка оказалась не из робкого десятка. Она не стала подчиняться, а наоборот начала вырывать, брыкаться и драться. Получив серьёзный отпор, насильник опешил и убежал, сообщает СК Москвы.
20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления, — говорится в публикации.
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Позже в полиции сообщили, что мужчина был пойман. Им оказался 22-летний Эрлан, гражданин Киргизии. Жертвой нападения оказалась 29-летняя девушка-медик. Мигранта уже задержали. Сейчас он находится в полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Дело на контроле у московской прокуратуры.
Также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
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