В Башкирии сотрудница АЗС отбилась шваброй от вооруженного грабителя

Правда, "мамкин гангстер" на дело прихватил игрушечный пистолет, но кто же разглядит такие подробности под прицелом?
Ночью 14 февраля в Кушнярёвском районе Башкирии 27-летний мужчина принял на грудь и пошёл на поиски приключений. При себе у него был игрушечный пистолет, а алкоголь в крови требовал ярких ощущений. Увидев АЗС, товарищ решил поживиться и решительно наставил игрушечное оружие на сотрудницу заправки. Та, конечно, испугалась и отошла в дальний угол. Взяв швабру, она стала прогонять налётчика. Параллельно дама смогла позвонить своему начальнику. Услышав разговор по телефону, злоумышленник подумал, что сейчас по его душу приедут полицейские, и решил ретироваться. Но далеко не ушёл.
Источник:
Руководитель АЗС быстрее ветра добрался до заправки и самолично поймал пьяного грабителя. Тот неспешно шёл неподалёку от места преступления. Налётчиком оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Тарабердино, которого доставили в полицию, где он признал свою вину. Да и как не признать, если есть видео с камер наблюдения и боевая сотрудница АЗС со шваброй?
Источник:
- Нетрезвый мужчина избил бывшую возлюбленную и похитил её смартфон
- Белка атаковала сотрудника полиции, арестовавшего её хозяина
- Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом
- Полицейские задержали парня, который ограбил продуктовый магазин ради мамы
- Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы