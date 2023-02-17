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В Башкирии сотрудница АЗС отбилась шваброй от вооруженного грабителя

В Башкирии сотрудница АЗС отбилась шваброй от вооруженного грабителя

Автор:
17 февраля 2023 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Оружие   видео   грабитель   заправка АЗС   нападение   полиция   швабра   
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Правда, "мамкин гангстер" на дело прихватил игрушечный пистолет, но кто же разглядит такие подробности под прицелом?

Ночью 14 февраля в Кушнярёвском районе Башкирии 27-летний мужчина принял на грудь и пошёл на поиски приключений. При себе у него был игрушечный пистолет, а алкоголь в крови требовал ярких ощущений. Увидев АЗС, товарищ решил поживиться и решительно наставил игрушечное оружие на сотрудницу заправки. Та, конечно, испугалась и отошла в дальний угол. Взяв швабру, она стала прогонять налётчика. Параллельно дама смогла позвонить своему начальнику. Услышав разговор по телефону, злоумышленник подумал, что сейчас по его душу приедут полицейские, и решил ретироваться. Но далеко не ушёл.


Руководитель АЗС быстрее ветра добрался до заправки и самолично поймал пьяного грабителя. Тот неспешно шёл неподалёку от места преступления. Налётчиком оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Тарабердино, которого доставили в полицию, где он признал свою вину. Да и как не признать, если есть видео с камер наблюдения и боевая сотрудница АЗС со шваброй?

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Метки: Башкирия   Оружие   видео   грабитель   заправка АЗС   нападение   полиция   швабра   
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кот базилий 12 минут назад
Украл -выпил итд.
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