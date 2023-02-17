В Башкирии сотрудница АЗС отбилась шваброй от вооруженного грабителя

Ночью 14 февраля в Кушнярёвском районе Башкирии 27-летний мужчина принял на грудь и пошёл на поиски приключений. При себе у него был игрушечный пистолет, а алкоголь в крови требовал ярких ощущений. Увидев АЗС, товарищ решил поживиться и решительно наставил игрушечное оружие на сотрудницу заправки. Та, конечно, испугалась и отошла в дальний угол. Взяв швабру, она стала прогонять налётчика. Параллельно дама смогла позвонить своему начальнику. Услышав разговор по телефону, злоумышленник подумал, что сейчас по его душу приедут полицейские, и решил ретироваться. Но далеко не ушёл.



