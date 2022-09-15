Женщин много, а ты у мамы один

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Камера наблюдения, установленная в кафе, запечатлела момент ограбления. Один из посетителей выждал момент и незаметно для налетчика покинул территорию заведения, оставив свою пассию одну.
Дорогая, меня срочно вызвали на работу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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