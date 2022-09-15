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Женщин много, а ты у мамы один

Женщин много, а ты у мамы один

Автор:
15 сентября 2022 09:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   грабитель   люди   ограбление   прикол   
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Камера наблюдения, установленная в кафе, запечатлела момент ограбления. Один из посетителей выждал момент и незаметно для налетчика покинул территорию заведения, оставив свою пассию одну.
Дорогая, меня срочно вызвали на работу.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   грабитель   люди   ограбление   прикол   
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5  комментариев
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4k
brotherirk 51 минуту назад
Красавчик!

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−1
alk 10 минут назад
Видео не запускается
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−49
alexZ 39 минут назад
Чувак технично слился.
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1k
cfhfwby 46 минут назад
ха, ха, ха
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424
ColuMbot1 51 минуту назад
точняк - не даст!
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Dobriy drug

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