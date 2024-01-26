В Америке дедушка сумел разогнать грабителей

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73 летний владелец магазина удачно вышел на улицу. Не успев сделать и полшага за порог магазина, как увидел, как к нему приближаются грабители в масках и кувалдами.
Дед забежал в магазин, взял пистолет, встал за прилавок, выбрав наиболее удобную позицию для отстрела негроидных грабителей. Несколько выстрелов и гангстеры бросились в рассыпную.
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2. Стреляет дед плохо, надо чаще в тир ходить.