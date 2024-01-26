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В Америке дедушка сумел разогнать грабителей

В Америке дедушка сумел разогнать грабителей

Автор:
26 января 2024 10:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   америка   вор   дедушка   негры   ограбление   отпор   
884
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73 летний владелец магазина удачно вышел на улицу. Не успев сделать и полшага за порог магазина, как увидел, как к нему приближаются грабители в масках и кувалдами.

Дед забежал в магазин, взял пистолет, встал за прилавок, выбрав наиболее удобную позицию для отстрела негроидных грабителей. Несколько выстрелов и гангстеры бросились в рассыпную.


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Метки: Видео   америка   вор   дедушка   негры   ограбление   отпор   
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3  комментария
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23k
Слепой Пью 16 минут назад
1.Минимум один гопнег - снежок (руки белые).
2. Стреляет дед плохо, надо чаще в тир ходить.
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11k
Dabus 10 минут назад
Дед сказал: "Бывшие собственники бизнеса оставили мне сообщение - что бы я потренировался в стрельбе, потому что если ты мол не сможешь защитить сам себя, то никто за тебя это не сделает"
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5k
sergonly 14 минут назад
"С помощью револьвера и доброго слова ...."
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