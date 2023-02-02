В диване замминистра обороны Украины нашли миллион долларов

Самое смешное, что чиновник предоставил "документ", который подтверждает, что деньги ему одолжила 86-летняя харьковчанка.
Украинские СМИ опубликовали кадры обыска у бывшего замминистра обороны и начальника департамента госзакупок Украины Александра Миронюка, которые проходили 31 августа минувшего года. По данным украинских СМИ, всего в бельевом ящике дивана находилось 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Что примерно эквивалентно одному миллиону долларов.
Источник:
Александр Миронюк проходил подозреваемым по делу о мошенничестве на закупках бронежилетов и другой аммуниции. Отмечается, что приобретая низкокачественное обмундирование, чиновники из Минобороны похитили более $500 тыс. (порядка 41 млн рублей).
Самое примечательное в этой истории, что 25 января Печерский суд вернул деньги Миронюку, поскольку тот предоставил железобетонные доказательства — расписку, подтверждающую, что эти деньги ему дала в долг 86-летняя харьковчанка Элеонора Думиньш. Женщина является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга". Тот в свою очередь тесно сотрудничает с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.
Источник:
- Экспресс-доставка мебели по городу Иркутску
- Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала
- Непростой рабочий день одесского официанта
- Женский футбол прекрасен
- Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев