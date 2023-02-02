В диване замминистра обороны Украины нашли миллион долларов

Александр Миронюк проходил подозреваемым по делу о мошенничестве на закупках бронежилетов и другой аммуниции. Отмечается, что приобретая низкокачественное обмундирование, чиновники из Минобороны похитили более $500 тыс. (порядка 41 млн рублей).



Самое примечательное в этой истории, что 25 января Печерский суд вернул деньги Миронюку, поскольку тот предоставил железобетонные доказательства — расписку, подтверждающую, что эти деньги ему дала в долг 86-летняя харьковчанка Элеонора Думиньш. Женщина является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга". Тот в свою очередь тесно сотрудничает с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.