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В диване замминистра обороны Украины нашли миллион долларов

В диване замминистра обороны Украины нашли миллион долларов

Автор:
02 февраля 2023 16:23
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   диван   замминистра обороны   курьёз   миллион долларов   обыск   
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Самое смешное, что чиновник предоставил "документ", который подтверждает, что деньги ему одолжила 86-летняя харьковчанка.

Украинские СМИ опубликовали кадры обыска у бывшего замминистра обороны и начальника департамента госзакупок Украины Александра Миронюка, которые проходили 31 августа минувшего года. По данным украинских СМИ, всего в бельевом ящике дивана находилось 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Что примерно эквивалентно одному миллиону долларов.

Александр Миронюк проходил подозреваемым по делу о мошенничестве на закупках бронежилетов и другой аммуниции. Отмечается, что приобретая низкокачественное обмундирование, чиновники из Минобороны похитили более $500 тыс. (порядка 41 млн рублей).

Самое примечательное в этой истории, что 25 января Печерский суд вернул деньги Миронюку, поскольку тот предоставил железобетонные доказательства — расписку, подтверждающую, что эти деньги ему дала в долг 86-летняя харьковчанка Элеонора Думиньш. Женщина является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга". Тот в свою очередь тесно сотрудничает с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

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Метки: Украина   видео   диван   замминистра обороны   курьёз   миллион долларов   обыск   
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11  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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soar 10 минут назад
Его уже подвергли люстрации? Ну хотя бы пленкой к дереву примотали?
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6k
Семеныч Полчаса назад
Хохлобаксы
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
24k
Влад 44 минуты назад
Ну да, конечно. У Коломойского и Авакова обыски, у Миронюка лям в матрасе, но он его честно в долг взял чтобы спалось помягче. Куча шума без последствий, Про Соледар, Угледар и Северск все забыли. Полит технологии по сути весьма примитивны
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359
Алексей 48 минут назад
Это была только нычка от жены, на карманные расходы. Остальное на других квартирах.
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135
gh0st 52 минуты назад
Кому война, кому мать родна
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Рафик не виноват.
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2k
fkamash Час назад
Что за курс такой интересный по которому 500К зелени - это 41 млн руб?
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17k
Александр Час назад
Как вовремя начали сливать. Авось тамошние уши развесят и не заметят то что сейчас происходит
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95k
parallax Час назад
Доходы с продажи органов из тушек майданутых.
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