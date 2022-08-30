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Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала

Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала

Автор:
30 августа 2022 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   диван   животные   покрывало   пёс   собака   
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Пёс мирно спал на диване и решил повернуться набок. Неосторожное движение сыграло с ним злую шутку. Курьезный момент пленения покрывалом попал на камеру наблюдения.

Кто выключил свет?!

К счастью, в плену пёс пробыл недолго.

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   диван   животные   покрывало   пёс   собака   
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3  комментария
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12k
котегRUS 22 минуты назад
главное что выполнил свой собачий долг!
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−135
toreeteres 6 минут назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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6k
Tim_G 8 минут назад
Покрывало сдуло ударной волной от разорвавшегося интернета
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Alex Chebrikov

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