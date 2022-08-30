Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала

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Пёс мирно спал на диване и решил повернуться набок. Неосторожное движение сыграло с ним злую шутку. Курьезный момент пленения покрывалом попал на камеру наблюдения.
Кто выключил свет?!
К счастью, в плену пёс пробыл недолго.
Источник:
АНТИФИШКИ
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