Непростой рабочий день одесского официанта

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Официант из Одессы запечатлел клиента заведения, которого не пожелаешь и врагу. Мужчина напился до «состояние нестояния» и не смог заплатить.
А мужик-то хитёр. Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
АНТИФИШКИ
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