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Непростой рабочий день одесского официанта

Непростой рабочий день одесского официанта

Автор:
05 августа 2022 12:19
Метки: Одесса   Украина   видео   клиент   люди   официант   пьяный   
545
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1
Официант из Одессы запечатлел клиента заведения, которого не пожелаешь и врагу. Мужчина напился до «состояние нестояния» и не смог заплатить.
А мужик-то хитёр. Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

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Метки: Одесса   Украина   видео   клиент   люди   официант   пьяный   
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10  комментариев
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166
HalloFreeSpace 2 часа назад
А нафига так-то , чего не вызвать службы просто ?
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10k
Hunson Abadeer 2 минуты назад
тяжелая работёнка)
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35k
Mamin Sibiriak 50 минут назад
Да продали бы его в ближайшем военкомате! И затраты отбили, и природу очистили.
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14k
K7OO Час назад
Нехило пацан себе на срок наснимал. Этот чмырь потом очнется и заявит, что у него при себе была крупная сумма денег, а халдей специально его опоил, чтобы присвоить бабки. Факт шмона карманов зафиксирован на видео. А если он коньки отбросит, то тогда его родня начнет топить за то, что смерть наступила в результате действий официанта. В общем, если халдей всего лишь оплатит счет этого ханурика, то пусть радуется своей удаче. И думает в следующий раз перед тем, как снимать и выкладывать свои противоправные косяки.
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1k
SHAGREEN Час назад
Мля, а полицию у них не изобрели?
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57
tutu Час назад
чио е.баное
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3k
SandMANn Час назад
Таким только предоплата, либо типа фейсконтроля платёжеспособности: "сначала покажи бабки..."
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, а почему Россия не заявит права на мат, как на своё культурное наследие и не поставит вопрос на запрет матерщины в других странах без оплаты пошлины. Это будет круче, чем борщ. Непорядок!
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