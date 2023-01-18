Российский солдат смог сбить сброшенный на него с квадрокоптера боеприпас

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На позиции российских войск пытались сбросить боеприпас с квадрокоптера. Один из солдат случайно сбил боеприпас, пытаясь уничтожить дрон из стрелкового оружия.
Уникальные кадры
Первое зафиксированное уничтожение боеприпаса, сброшенного с дрона.
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