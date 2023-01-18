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Российский солдат смог сбить сброшенный на него с квадрокоптера боеприпас

Российский солдат смог сбить сброшенный на него с квадрокоптера боеприпас

Автор:
18 января 2023 08:35
Сообщество : Военное
Метки: Россия   Спецоперация   Украина   боеприпас   видео   война   дрон   политика   солдат   
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На позиции российских войск пытались сбросить боеприпас с квадрокоптера. Один из солдат случайно сбил боеприпас, пытаясь уничтожить дрон из стрелкового оружия.

Уникальные кадры

Первое зафиксированное уничтожение боеприпаса, сброшенного с дрона.

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Метки: Россия   Спецоперация   Украина   боеприпас   видео   война   дрон   политика   солдат   
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7  комментариев
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1k
Vasiliy 44 минуты назад
Городок в щебень. Интересно, как раскидало людей раньше живших в этих квартирах?
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11k
Джон Уик 17 минут назад
Хохлы сами же свои факи и выкладывают.
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4k
Babangdida Час назад
Молодец! Даёшь Сайгу-12 в армию!
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37
ZloyTopik Babangdida Час назад
А смысл? Она на 80 метрах дрону только пузо почешет, лучше скажи, где большой магазин взять, у нас везде только на 5 патронов
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1k
Make044 2 часа назад
Ничего не понятно, но интересно!
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