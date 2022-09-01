Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев

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Казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о травле, с которой ему пришлось столкнуться во время выступлений в США. Также он посмеялся над заявлениями некоторых граждан, которым стыдно, что они русские.
Украинцы и противники специальной военной спецоперации угрожали комику и его родне.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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