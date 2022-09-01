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Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев

Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев

Автор:
01 сентября 2022 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   США   Украина   америка   видео   нурлан сабуров   политика   сабуров   тур   
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Казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о травле, с которой ему пришлось столкнуться во время выступлений в США. Также он посмеялся над заявлениями некоторых граждан, которым стыдно, что они русские.
Украинцы и противники специальной военной спецоперации угрожали комику и его родне.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Концерт   США   Украина   америка   видео   нурлан сабуров   политика   сабуров   тур   
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10  комментариев
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7k
ron 37 минут назад
Называть Сабурова "комиком" - это перебор, давайте проще, "выступатель".
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2k
Сергей 13 минут назад
Не люблю, когда с матом. И кто назвал его комиком?
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26k
Киры4 Полчаса назад
Шутки, если их так можно назвать, ниже плинтуса.
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42k
Per aspĕra ad astra Полчаса назад
Давно уже сказано: "Кто говорит что им стыдно что они русские, то значит они не русские! Они просто долбанутые."

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322
Бобр Per aspĕra ad astra 6 минут назад
Я БУРЯТ. Я не могу говорить, что я РУССКИЙ. Мне по твоему должно быть стыдно? Может не РУССКИЙ, а РОССИЯНИН. нет? не думаете так?
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2k
Лёха Полчаса назад
Тупой "юмор" перед тупой аудиторией. Собственно, а чего он ждал?
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3k
Григорий Полчаса назад
не ну а шо он на Русском выступает?! Русский наверное!
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7k
Shtoppi 36 минут назад
Какое высоко интеллектуально выступление - почти через слово "б_я". Так в подворотнях анекдоты травят под беленькую, а не со сцены перед аудиторией выступают. Тут явная умственная деградация как выступающего, так и слушателей.
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143
ford029 39 минут назад
Смешно
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