Японский эсминец напоролся на подводную скалу

Экипаж не пострадал, но патрулирование закончилось, не успев начаться.
Сегодня утром эсминец «Инадзума» Морских сил самообороны Японии столкнулся с подводной скалой районе острова Хонсю. В результате столкновения корабль потерял управление и экипаж был вынужден просить помощи у береговой охраны острова.
Сообщается, что никто из экипажа судна не пострадал, но корабль получил серьёзные повреждения, о чём говорит утечка топлива.
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Сейчас судно не в состоянии самостоятельно продолжить движение и было вынуждено стать на якорь. Министерство обороны Японии и береговая охрана страны выясняют, каким образом экипаж эсминца не заметил скальные/коралловые образования на своём пути.
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РАДИОПЕРЕГОВОРЫ АМЕРИКАНСКОГО АВИАНОСЦА
16 Октября 1997 г.
«Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.
Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.
Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.
Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦЕМ USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!
Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ё...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ё...го корабля, который разобьется вдребезги об эти ё...ные скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.
Американцы: OК, принято, спасибо. Конец связи».