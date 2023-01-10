Японский эсминец напоролся на подводную скалу

Сегодня утром эсминец «Инадзума» Морских сил самообороны Японии столкнулся с подводной скалой районе острова Хонсю. В результате столкновения корабль потерял управление и экипаж был вынужден просить помощи у береговой охраны острова.



Сообщается, что никто из экипажа судна не пострадал, но корабль получил серьёзные повреждения, о чём говорит утечка топлива.