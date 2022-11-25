FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3107 постов • 428 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Болельщики здорового человека: как Японцы праздновали победу над Германией

Болельщики здорового человека: как Японцы праздновали победу над Германией

Автор:
25 ноября 2022 09:45
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Спорт   Япония   видео   празднование   фанаты   футбол   чм-2022   
513
1
1
Недавно произошел исторический день для футбольных болельщиков из Японии. Их команда впервые в истории обыграла сборную Германии. В Токио местные жители выбегали на проезжую часть, празднуя победу. Однако, как только загорался зелёный свет, они освобождали дорогу, чтобы автомобили могли проехать. Когда красный – они снова выбегали.
Японии забила Германии дважды за 9 минут второго тайма и победила со счетом 2:1. Примечательно то, что оба гола забили японцы, играющие в Бундеслиге.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Болельщики   Спорт   Япония   видео   празднование   фанаты   футбол   чм-2022   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Татьяна Юсова Час назад
Поздравляю японцев!
В Германии уже всё катится под откос. Сгорел сарай, гори и хата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
mosazer 55 минут назад
Как дети, чесслово))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
SWALLOW Час назад
Немцы сейчас большее гомосятиной заняты, им не до футбола..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

755372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"
"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать...
Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами
Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами
Набирающие популярность в сообществах
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Фото-конкурс "Мисс красоты на Фишках" - 7
Фото-конкурс "Мисс красоты на Фишках" - 7
Новогодней ностальгии пост
Новогодней ностальгии пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Государственный кешбэк

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#автомобили#автомир#кино#новости#фотографии#фильм
#интересно#история#дтп#Прикол#люди#авто аварии#забавно#Приколы#улыбнуло#дети
#Юмор#интересное#аварии#в мире#позитив#природа#знаменитости#СССР#Разное#искусство
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Очередному симулянту всё сошло с рук Очередному симулянту всё сошло с рук Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну на стадионе Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну на стадионе Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах Пользователей сети удивили странные фанаты на ЧМ-2022 в Катаре Пользователей сети удивили странные фанаты на ЧМ-2022 в Катаре Лучший друг спешит на помощь Лучший друг спешит на помощь

На что жалуетесь?

Вернуться