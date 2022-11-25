Болельщики здорового человека: как Японцы праздновали победу над Германией

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Недавно произошел исторический день для футбольных болельщиков из Японии. Их команда впервые в истории обыграла сборную Германии. В Токио местные жители выбегали на проезжую часть, празднуя победу. Однако, как только загорался зелёный свет, они освобождали дорогу, чтобы автомобили могли проехать. Когда красный – они снова выбегали.
Японии забила Германии дважды за 9 минут второго тайма и победила со счетом 2:1. Примечательно то, что оба гола забили японцы, играющие в Бундеслиге.
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