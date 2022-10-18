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Медведь атаковал скалолаза в Японии

Медведь атаковал скалолаза в Японии

Автор:
18 октября 2022 08:20
Сообщество : Животные
Метки: Япония   в мире   видео   животные   медведь   нападение   скалолаз   
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Гималайский медведь неожиданно напал на скалолаза, когда тот спускался с горы. Мужчина не растерялся и смог за себя постоять.

Появление медведя на 01:06

Экстремал прогнал хищника и отделался испугом. Момент нападения попал на видео.

Источник:

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Метки: Япония   в мире   видео   животные   медведь   нападение   скалолаз   
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10  комментариев
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16k
Booka1a 51 минуту назад
как повезло мужику от первого броска увернуться!
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5k
jfk 2 минуты назад
надо было говном глаза замазывать мевдедю
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983
Gadova 4 минуты назад
Кто кого атаковал-то? Бедный медвежонок, сидел, никого не трогал.
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6k
Sanar 6 минут назад
Медвежонок сам в акуе, он всегда там ходил, а тут незахер по кумполу получил))))
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63
Иван Смирнов 8 минут назад
Чувствую, что "кирпичей" чувак отложил столько, что можно дом построить!
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175
Sata33 11 минут назад
хорошо среагировал
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2k
pinbalist Полчаса назад
Повезло мужику сразу увернуться. Если бы вместе с мишей упал - кирдык.
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90
Feto13 40 минут назад
Стальные яйца
Стоять на таком уступе, да ещё с мишкой драться))
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
А потом будут удивляться "откуда в скалах кирпичи?"
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7k
GROMOZEKA Час назад
Молодец мужик!
А то так можно сразу в КАЛолаза превратиться
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