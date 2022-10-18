Медведь атаковал скалолаза в Японии

Гималайский медведь неожиданно напал на скалолаза, когда тот спускался с горы. Мужчина не растерялся и смог за себя постоять.

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Появление медведя на 01:06 Экстремал прогнал хищника и отделался испугом. Момент нападения попал на видео.