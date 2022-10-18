Медведь атаковал скалолаза в Японии

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Гималайский медведь неожиданно напал на скалолаза, когда тот спускался с горы. Мужчина не растерялся и смог за себя постоять.
Появление медведя на 01:06
Экстремал прогнал хищника и отделался испугом. Момент нападения попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Стоять на таком уступе, да ещё с мишкой драться))
А то так можно сразу в КАЛолаза превратиться