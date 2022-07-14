Японский пенсионер выгуливает своего необычного питомца

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Пожилой японец уже много лет ежедневно гуляет со своей черепахой по кличке Бон-чан по городу. Понаблюдать за прогулкой необычной парочки собирается множество людей.
Японцу сейчас 69 лет, а животному 25. Мужчина обожает прогуливаться по городу со своим питомцем и удивлять прохожих.
Источник:
АНТИФИШКИ
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