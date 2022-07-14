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Японский пенсионер выгуливает своего необычного питомца

Японский пенсионер выгуливает своего необычного питомца

Автор:
14 июля 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Япония   видео   животные   люди   прогулка   черепаха   японец   
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Пожилой японец уже много лет ежедневно гуляет со своей черепахой по кличке Бон-чан по городу. Понаблюдать за прогулкой необычной парочки собирается множество людей.
Японцу сейчас 69 лет, а животному 25. Мужчина обожает прогуливаться по городу со своим питомцем и удивлять прохожих.

Источник:

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Метки: Япония   видео   животные   люди   прогулка   черепаха   японец   
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3  комментария
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70k
Viktor Час назад
Нихрена себе! Как же он её поднимает, чтобы выпустить, ежели конечно это надо?
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376
Карл 19 минут назад
Этому видео уже 7-лет.!
Автор, с подключением интернета тебя.
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551
Alex 51 минуту назад
В Орле и решке показывали его.
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