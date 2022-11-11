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Встреча невнимательного курьера со шлагбаумом

Встреча невнимательного курьера со шлагбаумом

Автор:
11 ноября 2022 11:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   брянск   видео   курьер   столкновение   фейл   шлагбаум   
704
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В Брянске сотрудник сервиса экспресс-доставки был настолько увлечен смартфоном, что не заметил шлагбаум на своём пути. Мужчине стоит отдать должное. Даже после столкновения он не сразу отвлёкся от своего гаджета.
Сложные отношения брянского курьера со шлагбаумом.

Источник:

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Метки: Россия   брянск   видео   курьер   столкновение   фейл   шлагбаум   
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7  комментариев
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852
Антошка 2 часа назад
Бутерброды живы?
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5k
Компьютер DELL монитором 38 минут назад
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3k
Волот 49 минут назад
курьеры - это подвид суицидников. Недавно было. Едет это чудо по тротуару в одном со мной направлении. Оборачивается, видит мою машину и едет дальше. Как только я поравнялся с задним колесом его велосипеда оно сворачивает на дорогу прям под машину. Остановится я успел только потому, что от этого подвида добра не ожидаю. Но это не конец, я вышел с законным вопросом .... , а оно мне отвечает, что я его видел и поэтому должен пропустить. Оно мяукало пока не получило в еб..о, после чего и гонор пропал и вежливость проснулась даже извиняться стал. И таких случаев полно.
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10k
ScorpionDS Час назад
Он даже упав, все равно втыкал в телефон, что же там такого важного.
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11
Sata33 2 часа назад
городские торпеды
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно курьеры сняли с нас очень много пустых хлопот. Например, доставка воды или еды, готовой или из магазина. Но и проблем создали не мало. Всё благодаря своему хамскому поведению. На велосипедах и самокатах носятся как дебилы. Есть ведь ПДД. Но кому нужно их соблюдать? Ведь на тротуаре для них безопасней!
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