Встреча невнимательного курьера со шлагбаумом

В Брянске сотрудник сервиса экспресс-доставки был настолько увлечен смартфоном, что не заметил шлагбаум на своём пути. Мужчине стоит отдать должное. Даже после столкновения он не сразу отвлёкся от своего гаджета.

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Сложные отношения брянского курьера со шлагбаумом.