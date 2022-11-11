Встреча невнимательного курьера со шлагбаумом

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В Брянске сотрудник сервиса экспресс-доставки был настолько увлечен смартфоном, что не заметил шлагбаум на своём пути. Мужчине стоит отдать должное. Даже после столкновения он не сразу отвлёкся от своего гаджета.
Сложные отношения брянского курьера со шлагбаумом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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