Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах

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Японские болельщики, уже давно прославившиеся своей страстью к чистоте, посетили матч открытия чемпионата мира футболу между сборными Катара и Эквадора. После окончания игры они остались на трибунах и убрали мусор за собой и другими людьми.
Прошедший на стадионе «Эль-Байт» матч окончился победой команды Эквадора со счетом 2:0. Болельщики из Японии остались после игры и собрали бутылки, упаковку от пищевых продуктов и другой мусор, оставленный на трибунах стадиона. Сделали они это из-за того, что уважают данное место.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я бы конечно за другими убирать не стал, но и сам не мусорю. Донести до бака не так сложно, руки не отвалятся.