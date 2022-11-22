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Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах

Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах

Автор:
22 ноября 2022 11:29
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Спорт   Стадион   Япония   видео   добро   люди   мусор   фанаты   
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Японские болельщики, уже давно прославившиеся своей страстью к чистоте, посетили матч открытия чемпионата мира футболу между сборными Катара и Эквадора. После окончания игры они остались на трибунах и убрали мусор за собой и другими людьми.
Прошедший на стадионе «Эль-Байт» матч окончился победой команды Эквадора со счетом 2:0. Болельщики из Японии остались после игры и собрали бутылки, упаковку от пищевых продуктов и другой мусор, оставленный на трибунах стадиона. Сделали они это из-за того, что уважают данное место.

Источник:

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Метки: Болельщики   Спорт   Стадион   Япония   видео   добро   люди   мусор   фанаты   
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6  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Японцы поражают трудолюбием и чистоплотностью. Для быдла это кажется диким.
Я бы конечно за другими убирать не стал, но и сам не мусорю. Донести до бака не так сложно, руки не отвалятся.
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2k
Оксид Бетона Час назад
Да что они себе позволяют! Это был мой мусор!
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23k
Serg2001 Час назад
Оставили пакистанских уборщиков без работы, а им семьи кормить...
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antonium 2 часа назад
Уважение к местным, чистоте и экологии. Правильное мышление и воспитание. Молодцы
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