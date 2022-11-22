Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах

Прошедший на стадионе «Эль-Байт» матч окончился победой команды Эквадора со счетом 2:0. Болельщики из Японии остались после игры и собрали бутылки, упаковку от пищевых продуктов и другой мусор, оставленный на трибунах стадиона. Сделали они это из-за того, что уважают данное место.