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Удобно ли самое дешевое одноместное купе в японском поезде? Путешественник решил это выяснить. Перед вами интересная нарезка моментов из его 12-часовой поездки. Красивые кадры и приятные детали ждут вас далее.
В ролике присутствует субтитры, переведенные на 60 языков мира (в том числе и на русский).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Япония видео интересно поезд путешествия
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