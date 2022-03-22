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Главная > Видео 
Самое дешевое одноместное купе в японском поезде

Самое дешевое одноместное купе в японском поезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 12:59
Метки: Япония   видео   интересно   поезд   путешествия   
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Удобно ли самое дешевое одноместное купе в японском поезде? Путешественник решил это выяснить. Перед вами интересная нарезка моментов из его 12-часовой поездки. Красивые кадры и приятные детали ждут вас далее.
В ролике присутствует субтитры, переведенные на 60 языков мира (в том числе и на русский).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   видео   интересно   поезд   путешествия   
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Forestdude

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