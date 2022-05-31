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Бесславный конец тунца в океанариуме

Бесславный конец тунца в океанариуме

Автор:
31 мая 2022 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Япония   аквариум   видео   животные   интересно   океанариум   рыба   тунец   
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В сети начинает вновь набирать популярность видео, снятое несколько лет назад на японском острове Окинава. Посетители Океанического выставочного парка Тюрауми стали свидетелями последних мгновений жизни тунца в аквариуме.
Момент столкновения тунца со стеклом аквариума был снят на видео. Возможно, рыбу дезориентировал вспышкой один из гаджетов туристов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   аквариум   видео   животные   интересно   океанариум   рыба   тунец   
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9  комментариев
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5k
kleyman Час назад
А вечером в кафе океанариума подавали сашими из тунца.
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3k
Владимир 3 минуты назад
жарь-пока тепленький...
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12k
Фрезер (VikCom) 9 минут назад
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46k
dima423 Полчаса назад
бесславный тунец конца...
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15k
Вася 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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2k
Lovels Travel 57 минут назад
Возможно, хотел затопить людей.
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6k
Mowgley Час назад
Вам бы все хи-хи.
Может, он самоубился от несчастной любви?
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1k
Шурман Час назад
Красивая рыбка и агрессивная , ловил на тенерифах , правда и стейки на лодки пожарили .
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23k
Юрий Час назад

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