Бесславный конец тунца в океанариуме

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В сети начинает вновь набирать популярность видео, снятое несколько лет назад на японском острове Окинава. Посетители Океанического выставочного парка Тюрауми стали свидетелями последних мгновений жизни тунца в аквариуме.
Момент столкновения тунца со стеклом аквариума был снят на видео. Возможно, рыбу дезориентировал вспышкой один из гаджетов туристов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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