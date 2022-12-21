В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ открыл по ним огонь

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Тут ещё надо разобраться, кто виноват.
Мужчина ехал по своим делам и наткнулся на группу «зумеров». Они вроде бы уступили дорогу его авто, но мужик повёл себя странно - выскочил с пистолетом (правда, охолощенным) и накинулся на ребят.
Ну а те щедро полили его из баллончика.
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Сейчас «стрелка» уже задержали и с ним плотно работают силовики.
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Ничего не понятно.
Вообще.
З.Ы. кроме хулиганки за стрельбу из охолощённого, по крайней мере ранее, никакого наказания не было, ибо под закон об оружии эта шляпа не подпадает по объективной причине - не стреляет, а только хлопает.
Какой смысл был доставать пукалку и стрелять в спину убегавшим? Тем более несовершеннолетним
Да и какой смысл покупать себе такую "игрушку"? Ворон пугать что ли? Ведь оппонент посерьезнее примет ее за настоящую и применит соответствующие меры
Правомерно ли применен баллончик?
Да, все правильно. Ребята увидели агрессивно настроенного мужчину, которые намеренно шел на них с пистолетом. Тут все что угодно сгодилось бы: лом, кирпич, пистолет, автомат, автомобиль, неважно.
В общем, поднял себе старик проблем на ровном месте
И до 1965 придумали
1946-1964 - Бумеры. Ты обращайся если что подскажу.
Что за зумер, по человечески нельзя написать, подростки?