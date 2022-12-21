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В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ открыл по ним огонь

В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ открыл по ним огонь

Автор:
21 декабря 2022 15:27
Сообщество : Криминал
Метки: Зумеры   дорога   мужчина   пистолет   питер   подростки   силовики   
2826
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Тут ещё надо разобраться, кто виноват.

Мужчина ехал по своим делам и наткнулся на группу «зумеров». Они вроде бы уступили дорогу его авто, но мужик повёл себя странно - выскочил с пистолетом (правда, охолощенным) и накинулся на ребят.

Ну а те щедро полили его из баллончика.

Сейчас «стрелка» уже задержали и с ним плотно работают силовики.

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Метки: Зумеры   дорога   мужчина   пистолет   питер   подростки   силовики   
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42  комментария
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4k
Трям 44 минуты назад
Только с фиксиками разобрались, так теперь еще зумеры какие-то появились...
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2k
Konstantin 5 минут назад
Там разъехаться можно было без цирка. Не было бы у старого мудака пукалки, не полез бы быковать. А если есть ствол в кармане, как же не показать свою крутизну?
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63
Vlad 10 минут назад
Дебила закрывать надо. Катить по тротуару, а потом еще на пешеходов бросаться с предметом, конструктивно похожим на оружие. Что этот альтернативно развитый хотел?
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2k
Anners 11 минут назад
Посмотрел дважды.
Ничего не понятно.
Вообще.
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61k
Андрей 12 минут назад
Ну вот, опять хулиганочка по 213 УК нарисоваться может.
З.Ы. кроме хулиганки за стрельбу из охолощённого, по крайней мере ранее, никакого наказания не было, ибо под закон об оружии эта шляпа не подпадает по объективной причине - не стреляет, а только хлопает.
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4k
Дмитрий ! 13 минут назад
Какого хрена по тротуару? Молодцы ребята, только зря уступали. Таким п...сам хрен за щеку, ещё уступать ему.
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7k
Bartello 15 минут назад
Питер, темный двор, толпа молодёжи, мужик бегает, [мат]... Если честно удивлён тому, что эти лицеисты не отвесили дяденьке люлей по полной после заливки оного газом и не разъ...ли машину до кучи. Совсем Питер окультурился)))
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776
гоша гога 15 минут назад
Тут ветеринар нужен, этот [мат] с пистолетом реально неадекват. Таких как оно нужно содержать в загоне и транквилизаторами колоть что бы он тихо сидел на горшке. Судя по видео эта гнида бешенная.
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4k
Николаевич 18 минут назад
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22k
sanchesS80 22 минуты назад
Смачно ему рожу залили.
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17k
Роберт Шекли Полчаса назад
Да тут даже и думать не надо кто виноват
Какой смысл был доставать пукалку и стрелять в спину убегавшим? Тем более несовершеннолетним
Да и какой смысл покупать себе такую "игрушку"? Ворон пугать что ли? Ведь оппонент посерьезнее примет ее за настоящую и применит соответствующие меры

Правомерно ли применен баллончик?
Да, все правильно. Ребята увидели агрессивно настроенного мужчину, которые намеренно шел на них с пистолетом. Тут все что угодно сгодилось бы: лом, кирпич, пистолет, автомат, автомобиль, неважно.

В общем, поднял себе старик проблем на ровном месте
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9k
Юрий Полчаса назад
Оружия на руках стало очень много, имею ввиду травматику. Было бы боевое, он стрелял бы на поражение. Сейчас все на нервах, мозги потом включают, и то не всегда, сразу хватаются за оружие. Если раньше просто поругались или потолкались, то теперь по поводу и без повода сразу ствол достают, в лучшем случаю пригрозят им, но чаще - применяют.
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1k
Andrey Полчаса назад
мудлан тупо пер по тротуару, дороги что-ли для него нет?
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988
Просто прохожий 45 минут назад
Не зная ситуации нехер сразу обвинять. Уверен что это дети-подонки решили ради тиктока или другой херни показать что они очень крутые.
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28k
Levyathan 46 минут назад
Голосом Дроздова " На примере этого гиббона, мы видим, что к обезьянам мудрость не приходит со старостью, и если ты мудак, то с возрастом становишься старым мудаком"
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9k
Игорь 56 минут назад
зумеры - это кто?
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73
Dairou Игорь 15 минут назад
У меня есть ребёнок и я стараюсь быть в курсе того, что "модно" у детей, а не быть старым скрягой, который думает, что если он показывает свою "дремучесть" и незнание чего то, то это выглядит круто.
И до 1965 придумали
1946-1964 - Бумеры. Ты обращайся если что подскажу.
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15k
Patmaz 56 минут назад
Интересно, он мушку спилил на своем недостволе?
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4k
Горожанин Час назад
Мужик параноик-психопат. Стадия психоза. Скорее всего на фоне алкоголизма и расторможения "всё позволено" - дефект личности из 90-х. Нормальный человек не из силовиков вообще оружие таскать с собой не будет, даже охолощенное. Этим параноики страдают. Тут не силовикам нужно плотно работать, а медикам.
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12k
котегRUS Час назад
странно как то стрелок ехал... там вроде как пешеходная зона..
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18
Иван Сусанин котегRUS 49 минут назад
и откуда у тебя 12К))))
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17k
Александр Час назад
Пусть дяде пистолет в одно место вставят.
Что за зумер, по человечески нельзя написать, подростки?
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104
Максим Химки Александр Полчаса назад
Они зумеры, мы бумеры. Мне так один подросток объяснил
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9k
Antonium Час назад
Старый идиот застрявший в 90-х, в голове заклинило и решил молодым показать свою крутость с пукалкой. И главное места вагон, ему уступили дорогу. Проехал бы на своем драндулете молча и все. Надеюсь административкой не отделается.
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