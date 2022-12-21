В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ открыл по ним огонь

Мужчина ехал по своим делам и наткнулся на группу «зумеров». Они вроде бы уступили дорогу его авто, но мужик повёл себя странно - выскочил с пистолетом (правда, охолощенным) и накинулся на ребят.

Ну а те щедро полили его из баллончика.