«Я так и знал! Сейчас всё расскажу!»: силовики задержали украинца, который хотел устроить теракт на Северном Кавказе

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины. Он планировал теракт на Северном Кавказе. При обыске у него нашли взрывные устройства.

Задержание прошло без проблем: силовики уложили его на асфальт, заковали в наручники и повезли на допрос.

Он сразу во всём сознался и стал активно давать признательные показания. Уже рассказал, как его завербовали украинские спецслужбы и как прибыл в Россию в качестве трудового мигранта.