«Я так и знал! Сейчас всё расскажу!»: силовики задержали украинца, который хотел устроить теракт на Северном Кавказе

Он действовал по заданию спецслужб.
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины. Он планировал теракт на Северном Кавказе. При обыске у него нашли взрывные устройства.
Задержание прошло без проблем: силовики уложили его на асфальт, заковали в наручники и повезли на допрос.
Он сразу во всём сознался и стал активно давать признательные показания. Уже рассказал, как его завербовали украинские спецслужбы и как прибыл в Россию в качестве трудового мигранта.
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Против него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК «Террористический акт». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.
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- да он и не террорист вовсе
- да нашли кого ловить
- да взрывчатки совсем мало
- да это постановка
- подумаешь, а вот они там тоже...
- это вообще подстава