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«Я так и знал! Сейчас всё расскажу!»: силовики задержали украинца, который хотел устроить теракт на Северном Кавказе

«Я так и знал! Сейчас всё расскажу!»: силовики задержали украинца, который хотел устроить теракт на Северном Кавказе

Автор:
30 декабря 2022 16:13
Сообщество : Криминал
Метки: допрос   задержание   показание   северный кавказ   силовики   следствие   спецслужбы   террорист   украинец   фсб   
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Он действовал по заданию спецслужб.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины. Он планировал теракт на Северном Кавказе. При обыске у него нашли взрывные устройства.

Задержание прошло без проблем: силовики уложили его на асфальт, заковали в наручники и повезли на допрос.

Он сразу во всём сознался и стал активно давать признательные показания. Уже рассказал, как его завербовали украинские спецслужбы и как прибыл в Россию в качестве трудового мигранта.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК «Террористический акт». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

Источник:

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Метки: допрос   задержание   показание   северный кавказ   силовики   следствие   спецслужбы   террорист   украинец   фсб   
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11  комментариев
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15k
Patmaz Час назад
20 лет расстрела без права переписки
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1k
Bonefacius 19 секунд назад
Отправить обратно на родину Зеле, по частям в 23 коробках и бантиком сверху. Эта мразь простых людей (возможно детей) хотела взорвать, так что незачем с подобными существами церемониться.
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4k
просто Дмитрий 7 минут назад
Пущай снег за Полярным кругом расчищает....
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119k
arek14 11 минут назад
Визитку Яроша и нацистскую литературу поблизости нашли?
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1k
Lexx 23 минуты назад
Пристрелили бы его при задержании, а теперь корми его 20 лет. И где гарантия, что через 20 лет он поумнеет, хохлизм не излечим.
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22k
sssss3 Полчаса назад
Помню года полтора назад, когда здесь был топик о поимке в Крыму террориста украинского с 6 кг взрывчатки, как здесь воняли чубатые мрази и платные наши УРОДЫ.
- да он и не террорист вовсе
- да нашли кого ловить
- да взрывчатки совсем мало
- да это постановка
- подумаешь, а вот они там тоже...
- это вообще подстава
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7k
Том Джоуд 45 минут назад
Работайте, братья. Надеюсь, на ваших спинах, вскоре, будет не ФСБ, а КГБ.
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1k
Максим Макашев Час назад
налицо ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОЗГА в черепной коробке. НА АВОСЬ - не прокатило.
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