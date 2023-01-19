В Питере как следует проучили автоподставщика, который хотел устроить ДТП

Автоподставы - не редкость. Мошенники периодически устраивают «аварии» и зарабатывают неплохие деньги. К сожалению.

Но иногда им дают достойный отпор - например, как в этом случае. Аферист из Питера хотел «организовать» ДТП, но не на тех нарвался: из машины вышел взбешенный водитель с перцовкой и лопатой.

После этого у подставщика пропал весь задор и он только жаловался.

Осторожно, в ролике матюки: