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В Питере как следует проучили автоподставщика, который хотел устроить ДТП

В Питере как следует проучили автоподставщика, который хотел устроить ДТП

Автор:
19 января 2023 14:53
Сообщество : Аварии
Метки: автоподстава   баллончик   водитель   дтп   лопата   питер   
3872
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Парни «побаловали» его перцовым баллончиком и лопатой.

Автоподставы - не редкость. Мошенники периодически устраивают «аварии» и зарабатывают неплохие деньги. К сожалению.

Но иногда им дают достойный отпор - например, как в этом случае. Аферист из Питера хотел «организовать» ДТП, но не на тех нарвался: из машины вышел взбешенный водитель с перцовкой и лопатой.

После этого у подставщика пропал весь задор и он только жаловался.

Осторожно, в ролике матюки:

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Метки: автоподстава   баллончик   водитель   дтп   лопата   питер   
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38  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
правильно сделали. таких автоподставщиков и учителей надо разрешить законодательно убивать на дороге сразу
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3
Sebastian 2 минуты назад
Не похоже на автоподставщика...
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875
Arti 5 минут назад
И не один вопрос не получил ответа
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3k
Leonid 7 минут назад
И что из сего ролика можно понять? один лопатой машет, другой плачет, третий матерится...
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167
Вася Васильев 15 минут назад
Точно автоподставщик? Или скунс набросился на обычного водителя?
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87k
Феофан 23 минуты назад
Как-то хрен его знает... Рассказать можно что угодно, а по видео - не ясно, кто тут говнюк.
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304
Димыч 23 минуты назад
Лопата - вещь. Я от Яндекс-таксистов отбивался, когда во дворе прицепились. Наши места, мол, машину попортим.
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304
Димыч бат св 6 минут назад
В условиях, когда нужно принять экстренные меры, лопата - безотказна.
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3k
стопудовый 40 минут назад
ваще не о чём!!!
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21k
BiZ 43 минуты назад
больше пахнет постановой
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47k
Элек Мек 47 минут назад
Подстава то была?
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425
Dima Udo 58 минут назад
А где видео самой Автоподставы?
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10k
Дмитрий 58 минут назад
Хунья какая то...
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18k
anpetrof Час назад
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9k
Игорь Час назад
хорошо экипировался
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7k
Николай Час назад
Где подстава то, вижу только какие то разборки нескольких латентных, если все так как описывают, то зачем ему что то доказывать еще и перцем лить, подрезал... запись есть, если есть то бить можно было а не размусоливать, ведь подрезал это создал аварийную ситуацию или помеху для движения, что правилами регламентировано, был бы виновником подставщик, нет записи, на кой черт льешь перцовку, доказывать как потом нападение будешь... в общем больше вопросов к автору... ну и сам ролик как доказательство нападения, но никак не нарушения ПДД...
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4k
vasilykopkov Час назад
Что-то не ясно в этой ситуации.
Где запись с видеорегистратора?
Откуда понятно, что он автоподставщик? Они обычно в одиночку не быкуют, для грамотного наезда собираются двое-трое.
Он подрезал? Тот кто подрезает, тот и виноват обычно, так подставщики не работают.
Они, либо немотивированно резко тормозят перед тобой, либо бутылку кидают, имитируя столкновение.
А так я вижу мужика, которого облили перцем и долбанули лопатой.
С таким же успехом подставщиком может быть владелец лопаты, который быстро "переобулся", поняв, что фокус не удался.
Кто громче всех кричит "Держи вора!!!"? Правильно...
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−10
Ипполит Час назад
"Подрезал" и "хотел подставить" - такой себе состав преступления. А вот перетянуть лопатой - это уже уголовка. Так что своего чувачок походу добился. Будет тягать по судам и тянуть денюжки.
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10k
Shtoppi Час назад
И че они с ним вошкаются?
И че они с ним вошкаются?Посмотреть
И че они с ним вошкаются?
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8k
SuperTroll Час назад
Есть номерок тачки этого клоуна?)
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1k
Максим Макашев Час назад
пока он зенки свои протирал, надо было, для полноты счастья, и по яйцам этому п.и.д.о.р.у з.а.е.6.а.ш.и.т.ь.
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8k
Мариус Час назад
Я так понимаю, про автоподставу мы поверить должны?
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