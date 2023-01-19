В Питере как следует проучили автоподставщика, который хотел устроить ДТП

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Парни «побаловали» его перцовым баллончиком и лопатой.
Автоподставы - не редкость. Мошенники периодически устраивают «аварии» и зарабатывают неплохие деньги. К сожалению.
Но иногда им дают достойный отпор - например, как в этом случае. Аферист из Питера хотел «организовать» ДТП, но не на тех нарвался: из машины вышел взбешенный водитель с перцовкой и лопатой.
После этого у подставщика пропал весь задор и он только жаловался.
Осторожно, в ролике матюки:
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Где запись с видеорегистратора?
Откуда понятно, что он автоподставщик? Они обычно в одиночку не быкуют, для грамотного наезда собираются двое-трое.
Он подрезал? Тот кто подрезает, тот и виноват обычно, так подставщики не работают.
Они, либо немотивированно резко тормозят перед тобой, либо бутылку кидают, имитируя столкновение.
А так я вижу мужика, которого облили перцем и долбанули лопатой.
С таким же успехом подставщиком может быть владелец лопаты, который быстро "переобулся", поняв, что фокус не удался.
Кто громче всех кричит "Держи вора!!!"? Правильно...