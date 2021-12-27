Мужчину посадили в СИЗО за изнасилование 15-летней падчерицы

Странная и дикая история произошла в украинском городке Дружковка. 15-летняя девчонка сидела и выпивала со своей подругой. С каждой порцией горячительного напитка, девок тянуло на приключения все больше и больше.

И в голову одной из них пришла идея «замечательной» шутки. Она на ходу придумала историю, как ее изнасиловал отчим. Целый триллер насочиняла: как он приставал, когда мамы не было рядом, как ложился к ней в постель. Прям все детали изложила.

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И отправила это своему парню. А на следующий день пересказала историю своей матери. Та позвонила в полицию и все завертелось.

Мужика сразу арестовали. Ему 34 года, с этой семьей прожил несколько лет. Девчонку отправили на освидетельствование в больницу. До нее только тогда стало доходить, что же она натворила.

В общем, она стала рыдать и говорить, что это все неправда, призналась матери. Та попробовала пробиться к силовикам, но куда там. Потом было судебное заседание - «героиня» истории пришла на него вместе с матерью, все хотела рассказать о своих выдумках, думала, что можно просто поплакать и все закончится. Но нет.

Они прождали в коридоре 4 часа, а их даже не позвали. А отчима вывели в наручниках и поместили на 2 месяца в СИЗО. Ни судья, ни прокурор и слышать не хотят ни о каких выдумках и совершенно дикой клевете. Что с ним будет теперь - совершенно непонятно.

Юная мадемуазель продолжает рыдать, записывает видео с признаниями, но всем все равно.

На самом деле - страшная история. Она хорошо показывает, как на пустом месте можно поломать жизнь человеку.

А все началось с истории пьяной 15-летней школьницы.