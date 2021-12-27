Мужчину посадили в СИЗО за изнасилование 15-летней падчерицы

Вот только она призналась, что это была ее выдумка. Но это уже никого не интересует.
Странная и дикая история произошла в украинском городке Дружковка. 15-летняя девчонка сидела и выпивала со своей подругой. С каждой порцией горячительного напитка, девок тянуло на приключения все больше и больше.
И в голову одной из них пришла идея «замечательной» шутки. Она на ходу придумала историю, как ее изнасиловал отчим. Целый триллер насочиняла: как он приставал, когда мамы не было рядом, как ложился к ней в постель. Прям все детали изложила.
И отправила это своему парню. А на следующий день пересказала историю своей матери. Та позвонила в полицию и все завертелось.
Мужика сразу арестовали. Ему 34 года, с этой семьей прожил несколько лет. Девчонку отправили на освидетельствование в больницу. До нее только тогда стало доходить, что же она натворила.
В общем, она стала рыдать и говорить, что это все неправда, призналась матери. Та попробовала пробиться к силовикам, но куда там. Потом было судебное заседание - «героиня» истории пришла на него вместе с матерью, все хотела рассказать о своих выдумках, думала, что можно просто поплакать и все закончится. Но нет.
Они прождали в коридоре 4 часа, а их даже не позвали. А отчима вывели в наручниках и поместили на 2 месяца в СИЗО. Ни судья, ни прокурор и слышать не хотят ни о каких выдумках и совершенно дикой клевете. Что с ним будет теперь - совершенно непонятно.
Юная мадемуазель продолжает рыдать, записывает видео с признаниями, но всем все равно.
На самом деле - страшная история. Она хорошо показывает, как на пустом месте можно поломать жизнь человеку.
А все началось с истории пьяной 15-летней школьницы.
Источник:
- Футбольный тренер на эмоциях поставил арбитра в один ряд с Гитлером и Наполеоном
- 5 секретов счастья для парней
- "Ксюха, слазий": мужчина пытается спасти свою невидимую подругу со столба
- Тем временем в Индонезии: силовики чуть не задушили иностранного дипломата
- Мужчина ударил 10-летнего мальчика у подъезда из-за "этикета"
Понравилось27
И что нашли следы насилия???
Что то тут не так
Но закон, есть закон, есть ДВА человека, которые свидетельствуют против мужчины, мамашка и дочурка. Дальше суд, уже ничего не колышет, прокрутит через жернова правосудия и выплюнет.
Добро пожаловать в мир "белых патриархальных угнетателей", по версии упоротых феминисток. Такой вот у нас(в СНГ) суд, бабам везде дорога.
Хороший юморок, от 15ти летней алкоголички.
Ну вот пропрессуют мужика хорошенько теперь, хорошо если силы духа хватит не брать на себя вину.
Следы? А их не будет при "действиях сексуального характера", то-бишь вроде петтинга, орала, и прочего непроникабщего действия. Системе достаточно заявления "потерпевшей". Хоть российской, хоть украинской, хоть американской... сколько мужиков сидит из-за ложных доносов.
Одна обиделась, наврала, спохватилась - да поздно. Вторая решила с мамашей бизнес отжать. Схема та же. Только не учли, что бизнес принадлежал не ему одному...
И таких историй масса.
Определенно все понятно ...
В лучшем случае загонят под шконку , в худшем - в петушиный куток ...
https://dnl.dn.ua/news/v-druzhkovke-iznasilovali-15-letnyuyu-devochku_176904https://dnl.dn.ua/news/v-druzhkovke-iznasilovali-15-letnyuyu-devochku_176904
Я думаю это у неё от недостатка внимания или была тайно влюблена в отчима, такое бывает. Хотя если в 15 уже бухает и по всей видимости не девственница, может всё намного серьёзней. Мужику удачи