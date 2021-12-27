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Мужчину посадили в СИЗО за изнасилование 15-летней падчерицы

Мужчину посадили в СИЗО за изнасилование 15-летней падчерицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:18
Сообщество : Криминал
Метки: выдумка   мужчина   падчерица   прокурор   сизо   силовики   судья   
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Вот только она призналась, что это была ее выдумка. Но это уже никого не интересует.

Странная и дикая история произошла в украинском городке Дружковка. 15-летняя девчонка сидела и выпивала со своей подругой. С каждой порцией горячительного напитка, девок тянуло на приключения все больше и больше.

И в голову одной из них пришла идея «замечательной» шутки. Она на ходу придумала историю, как ее изнасиловал отчим. Целый триллер насочиняла: как он приставал, когда мамы не было рядом, как ложился к ней в постель. Прям все детали изложила.

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И отправила это своему парню. А на следующий день пересказала историю своей матери. Та позвонила в полицию и все завертелось.

Мужика сразу арестовали. Ему 34 года, с этой семьей прожил несколько лет. Девчонку отправили на освидетельствование в больницу. До нее только тогда стало доходить, что же она натворила.

В общем, она стала рыдать и говорить, что это все неправда, призналась матери. Та попробовала пробиться к силовикам, но куда там. Потом было судебное заседание - «героиня» истории пришла на него вместе с матерью, все хотела рассказать о своих выдумках, думала, что можно просто поплакать и все закончится. Но нет.

Они прождали в коридоре 4 часа, а их даже не позвали. А отчима вывели в наручниках и поместили на 2 месяца в СИЗО. Ни судья, ни прокурор и слышать не хотят ни о каких выдумках и совершенно дикой клевете. Что с ним будет теперь - совершенно непонятно.

Юная мадемуазель продолжает рыдать, записывает видео с признаниями, но всем все равно.

На самом деле - страшная история. Она хорошо показывает, как на пустом месте можно поломать жизнь человеку.

А все началось с истории пьяной 15-летней школьницы.

Источник:

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Метки: выдумка   мужчина   падчерица   прокурор   сизо   силовики   судья   
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1k
Max 2 часа назад
Бесполезно ломать сложившуюся многолетнюю систему. Попробуйте, например, отсудить детей у бывшей жены - точно такая же ситуация . Здесь поможет только один совет - никаких РСПшек рядом.
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5k
Максим 7 минут назад
А что хотели от девочки, воспитанной РСП? Мужик влез в улей. Можно только посочувствовать.
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6k
Александр Зотов 18 минут назад
биомусор
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3k
RelaniumZ 20 минут назад
Мне она показалась очень похожей на Диану Шурыгину. Никаких анологий, но внешнее сходство и даже манеры какие-то схожие. Это я ни к чему не веду, хотя....
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1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Хайпануть решила, дурочка сопливая...
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8k
КОСТЯН Полчаса назад
...Девчонку отправили на освидетельствование в больницу.
И что нашли следы насилия???
Что то тут не так
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17k
Александр 36 минут назад
Вывод, не подбирайте с мусорок РСП.

Хороший юморок, от 15ти летней алкоголички.
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4k
livaneth 42 минуты назад
Мужику без шансов. Раз уже закрыли в СИЗО - никто не будет оправдывать и извиняться. Проще впаять лет пять.
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1
Константин 45 минут назад
Как-то очень легко мужчину посадить в камеру за женские выдумки. Хочу чтобы было и наоборот
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38k
Лесли 🥰 48 минут назад
Дебильные дети! А потом удивляются бабы, что их мужики не берут с детьми! Да нахер вы нужны и ваши долбанутые детки! Сломали жизнь человеку! Пиз**дец просто! Девку тоже посадить за клевету!
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19k
sanchesS80 57 минут назад
Вот тут недавно была статья про пытки с СИЗО и куча комментаторов поддерживали пытки со словами "они заслужили, тюрьма нужна чтобы страдать" и так далее.
Ну вот пропрессуют мужика хорошенько теперь, хорошо если силы духа хватит не брать на себя вину.
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1
Федор 57 минут назад
я жил с такой рсп и ее дочей))) хорошо что свалил через годик, иначе так же прикрыли б меня
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! Час назад
"Что с ним будет теперь - совершенно непонятно."
Определенно все понятно ...
В лучшем случае загонят под шконку , в худшем - в петушиный куток ...
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3k
ezhik Час назад
такое время.....вот правда, если в парадное заходят девочки малолетки, уж лучше постоять перекурить, а за ними не идти домой. не говоря о том, чтоб в лифте еще вместе ехать. хз что на уме у них.
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41k
dima423 2 часа назад
Да что ж у нас за законы такие тупые... Почему люди мозг не хотят включать а норовят все время тупо действовать по инструкции? Почему у нас не наказывают судей за заведомо неправильные решения?
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19
Сергей 2 часа назад
Где ссылка на оригинал?
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19
Сергей Юрий 7 минут назад
Какие разные по содержанию статьи)
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5k
Mixalych 2 часа назад
Да... 15-летняя дура и алкоголь - несовместимы. По хорошему еще и мать надо привлечь за невыполнение родительских обязанностей
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Надеюсь его не закроют надолго и суд расставит всё по местам, а эта дура получит урок на всю жизнь.
Я думаю это у неё от недостатка внимания или была тайно влюблена в отчима, такое бывает. Хотя если в 15 уже бухает и по всей видимости не девственница, может всё намного серьёзней. Мужику удачи
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
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4k
onebibis 2 часа назад
Дикая и мутная история. Коллизия законности. Пятнадцатилетняя может походя сломать жизнь взрослому мужчине.
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