Аспирант питерского университета расколотил окна местного военкомата и исписал здание лозунгами

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Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.
Владимир Миронов, 25 лет. Этот гражданин пришёл к военкомату в четвёртом часу утра и разрисовал его баллончиком. Потом разбил окно и убежал.
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Через несколько часов его приняли и возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Дискредитация ВС РФ».
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Но, этот мудила, просто мудила. Странно, что не терроризм шьют, как обычно в таком случае.
Ну тут явная дискредитация ВС РФ
Ну этот-то у.ё.б.ок куда лезет???
Неужели не всосал, что - ОППОЗИЦИЯ ЭТО ПРО ДЕНЬГИ.
Но тут возможен вариант: понял, что защититься не получится, и решил вместо армии в тюрьме оказаться.