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Аспирант питерского университета расколотил окна местного военкомата и исписал здание лозунгами

Аспирант питерского университета расколотил окна местного военкомата и исписал здание лозунгами

Автор:
27 февраля 2023 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: аспирант   баллочик   вандализм   военкомат   питер   хулиганство   
1801
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Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Владимир Миронов, 25 лет. Этот гражданин пришёл к военкомату в четвёртом часу утра и разрисовал его баллончиком. Потом разбил окно и убежал.

Через несколько часов его приняли и возбудили уголовное дело по статьям  «Хулиганство» и «Дискредитация ВС РФ».

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Метки: аспирант   баллочик   вандализм   военкомат   питер   хулиганство   
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53  комментария
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7k
Том Сойер 2 часа назад
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18k
anpetrof 2 минуты назад
А зачем он это сделал? Что за лозунги писал? Что- то пост не полный...
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433
дмитрий 4 минуты назад
надо было там гвоздем к асфальту пребиться:)_
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103k
Z_Павел Юрьевич_V 10 минут назад
Выборгский военкомат у нас самый отбитый! Все скандалы с "левыми" повестками как раз от него. Народу по почтовым ящикам и в дверь пихали, а потом наезжать пытались. От организации приёма мобилизованных и добровольцев ох...вали даже опытные товарищи. Этот военкомат даже "закоренелые патриоты" готовы сжечь. Но они законопослушные граждане и такого себе не позволяют!
Но, этот мудила, просто мудила. Странно, что не терроризм шьют, как обычно в таком случае.
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21k
BiZ 15 минут назад
был бы грузчик - поьуй. отсидел - дальше пошел грузить. но аспирант!!! еьать! столько сил в трубу! это не на 5 лет, это на всю жизнь.. теперь он грузчик..
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297
Вася Васильев 21 минуту назад
Мог быть учёным, мог быть офицером но выбрал быть зеком. Ну что же бывает...
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8
Johnny Bazookatone Вася Васильев 13 минут назад
Записался в Вагнер без СМС и Регистрации, Перепись дебилов прям....
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1k
Веселый Пук 22 минуты назад
Может его в армию камуфляж на технику наносить взять?
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924
Иван Полчаса назад
Уже 25 лет, а в голове ни одной извилины. И что он хотел этим поступком доказать? Военкомат продолжает работать в штатном режиме, он существенно не пострадал. Внимание общественности толком привлечь не удалось. Ну, разве что парень дал повод над собой посмеяться. Только себе жизнь подпортил - вот и весь результат. С аспирантурой, полагаю, он может попрощаться. Плюс штраф и отметка в личном деле о его "героизме".
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16k
Сергей 37 минут назад
Ссылка my.mail.ru
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766
Nik Nik 42 минуты назад
Аспиранта срочно отправить в камеру к "Доценту"...))
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16k
Сергей 42 минуты назад
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305
Damvrot Hohlam 46 минут назад
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4k
Владимир 49 минут назад
надо его по другим делам проверить...может на нем другие преступления висят?
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2k
Saplus 49 минут назад
"...нанёс баллончиком три надписи: «Нет в****», «Хватит убивать» и «Сколько можно убивать»".
Ну тут явная дискредитация ВС РФ
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6k
hhwost 50 минут назад
причём, откосить от армии таким манером всё равно не выйдет - после отсидки всё равно служить.
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663
Николай 52 минуты назад
Ну этот ладно, хоть стулья не поджог.
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663
Николай 54 минуты назад
Кстати, скил фэктори и прочая чепушня из рекламы не тому учит. Надо учить людей как всунуть флешку в видеорегистратор и потом на мобилку перекинуть.
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1k
Moon24 54 минуты назад
Психически неполноценное существо , биомусор
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663
Николай 56 минут назад
Террорист очередной. Мамкин.
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23k
sssss3 57 минут назад
Ну ладно Навальный, он чувак четко знает, он уже стал богатым. Или Волков.
Ну этот-то у.ё.б.ок куда лезет???
Неужели не всосал, что - ОППОЗИЦИЯ ЭТО ПРО ДЕНЬГИ.
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41k
Игорь 59 минут назад
Аспирант, это после защиты диссертации кандидат, а то и сразу доктор наук. Судя по возрасту опыта работы нет. Т.е. только преподавательская или научная деятельность... Ничём ни кандидатов наук ни докторов в армию не призывают, не зависимо от возраста.

Но тут возможен вариант: понял, что защититься не получится, и решил вместо армии в тюрьме оказаться.
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