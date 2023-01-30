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«Зай, снимай»: в Краснодаре задержали супружескую пару из-за критики СВО

«Зай, снимай»: в Краснодаре задержали супружескую пару из-за критики СВО

Автор:
30 января 2023 15:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Украина   краснодар   критика   пара   ресторан   сво   силовики   супруги   
983
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Причём они сами сняли на себя компромат.

В одном из краснодарских ресторанов отдыхала супружеская пара вместе с друзьями. Дама перебрала с алкоголем и устроила настоящий перформанс. Кричала о поддержке Украины, оскорбляла наших военных, и в целом, вела себя очень странно. Всё снимали на видео, она сама об этом просила. В конце концов, окружающие не выдержали и вызвали силовиков - по-другому мадам было не утихомирить. И её приняли вместе с супругом - доказательств не требовалось, они сами всё засняли.

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Метки: Украина   краснодар   критика   пара   ресторан   сво   силовики   супруги   
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9  комментариев
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392
Johnny Espoleto 43 минуты назад
Завтра похмелье, осознание содеянного и собственной тупости, слёзы, извинения на камеру. Надо так же на камеру заседание суда, вынесение приговора и отправку по этапу.
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3k
Вовака 2 минуты назад
Кабак , не лучшее место, для выражения своих политических взглядов.
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3k
vfrcbvec 4 минуты назад
Мразь
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36k
Алексей 5 минут назад
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73k
Viktor 13 минут назад
Правильно говорят - баба пьяная, пи.да чужая! Но тут всё гораздо хуже.
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131
Шпрота Втомате Полчаса назад
до границы проводить и скатертью
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4k
Трям 39 минут назад
Идеальный экземпляр для дон.органов.
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4k
Димка Смола/67 40 минут назад
Я все понимаю..... у каждого свое мнение, но это просто у@бище! Фу, фу,фу
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10k
Shtoppi 42 минуты назад
<<Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке>>
Надеюсь лет на пять хотя бы эти граждане на зону заедут.
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