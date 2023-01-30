«Зай, снимай»: в Краснодаре задержали супружескую пару из-за критики СВО

Причём они сами сняли на себя компромат.
В одном из краснодарских ресторанов отдыхала супружеская пара вместе с друзьями. Дама перебрала с алкоголем и устроила настоящий перформанс. Кричала о поддержке Украины, оскорбляла наших военных, и в целом, вела себя очень странно. Всё снимали на видео, она сама об этом просила. В конце концов, окружающие не выдержали и вызвали силовиков - по-другому мадам было не утихомирить. И её приняли вместе с супругом - доказательств не требовалось, они сами всё засняли.
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Надеюсь лет на пять хотя бы эти граждане на зону заедут.