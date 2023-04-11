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В Санкт-Петербурге задержали фуру с 800 килограммами гашиша на борту

В Санкт-Петербурге задержали фуру с 800 килограммами гашиша на борту

Автор:
11 апреля 2023 17:26
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   вещества   гашиш   питер   силовики   таможня   фсб   фура   
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«Ценный груз» пришёл из Европы, но его вовремя остановили.

В Питере ФСБ и таможенники изъяли почти 800 кг гашиша. Его привезли в фуре с тайником: в него контрабандисты аккуратно сложили 7600 плиток наркотика, стоимостью в 350 миллионов рублей. Если бы гашиш пошёл в «розничную продажу» - наркоторговцы могли бы заработать и в два раза больше.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 «Контрабанда наркотических средств» и задержано трое: двое россиян и белорус. У одного из наших граждан есть вид на жительство в одной из европейских стран. В какой - не уточняют.

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Метки: Санкт-Петербург   вещества   гашиш   питер   силовики   таможня   фсб   фура   
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5  комментариев
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2k
Alex Полчаса назад
Кто-то забыл с мусорами поделиться.
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19k
anpetrof 3 минуты назад
Я бы предложил за ввоз наркотиков в особо крупных размерах расстреливать. Жалко смертную казнь у нас отменили.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
видимо близится какое-то важное событие, что последнее время наркоту стали цеплять просто какими-то гигантскими партиями.
до этого кокаинчик был
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теперь вот гашик.
непонятно только с чего вдруг в Россию столько веществ хлынуло. украина как рынок сбыта теперь уже не котируется у международных наркосиндикатов и они весь товар решили завозить на прямки что ли?
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
Конкуренты конкурируют конкретно . Кому то отрава , кому то звёздёчки , а кому и бабло . Всевыгодная схема .
Ссылка www.youtube.com
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3k
lekha-fil 37 минут назад
Это называется вовремя?
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