В Санкт-Петербурге задержали фуру с 800 килограммами гашиша на борту

«Ценный груз» пришёл из Европы, но его вовремя остановили.
В Питере ФСБ и таможенники изъяли почти 800 кг гашиша. Его привезли в фуре с тайником: в него контрабандисты аккуратно сложили 7600 плиток наркотика, стоимостью в 350 миллионов рублей. Если бы гашиш пошёл в «розничную продажу» - наркоторговцы могли бы заработать и в два раза больше.
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Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 «Контрабанда наркотических средств» и задержано трое: двое россиян и белорус. У одного из наших граждан есть вид на жительство в одной из европейских стран. В какой - не уточняют.
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до этого кокаинчик был
Сообщается, что порошок прибыл прямиком из Латинской Америки.
Стоимость партии кокаина оценивается в 2,5 млрд рублей.
теперь вот гашик.
непонятно только с чего вдруг в Россию столько веществ хлынуло. украина как рынок сбыта теперь уже не котируется у международных наркосиндикатов и они весь товар решили завозить на прямки что ли?