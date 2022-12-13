«Мне стыдно»: разумный казах проводит ликбез соотечественникам и призывает их «не отмалчиваться»

Житель Казахстана обращается к своим соотечественникам:

«Мне, как казаху, почему-то стыдно - что Казахстан занимает такую нейтральную позицию. Когда у нас были ЧП в январе, тогда приезжали войска ОДКБ и спасли Казахстан. Мы не должны сидеть и отмалчиваться».