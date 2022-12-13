«Мне стыдно»: разумный казах проводит ликбез соотечественникам и призывает их «не отмалчиваться»

2283
1
1
Заодно объясняет, почему не стоит так себя вести.
Житель Казахстана обращается к своим соотечественникам:
«Мне, как казаху, почему-то стыдно - что Казахстан занимает такую нейтральную позицию. Когда у нас были ЧП в январе, тогда приезжали войска ОДКБ и спасли Казахстан. Мы не должны сидеть и отмалчиваться».
Источник:
И возразить нечего, всё по делу говорит.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самое быстрое прибытие полиции
- И так сойдет: необычный балкон в доме
- В Турции девушки-чемпионки по армрестлингу не поделили пьедестал почёта
- Страх, переходящий в стыд
- Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»
Новости партнёров