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«Мне стыдно»: разумный казах проводит ликбез соотечественникам и призывает их «не отмалчиваться»

«Мне стыдно»: разумный казах проводит ликбез соотечественникам и призывает их «не отмалчиваться»

Автор:
13 декабря 2022 17:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   войска   житель   одкб   разум   стыд   
2283
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Заодно объясняет, почему не стоит так себя вести.

Житель Казахстана обращается к своим соотечественникам:

«Мне, как казаху, почему-то стыдно - что Казахстан занимает такую нейтральную позицию. Когда у нас были ЧП в январе, тогда приезжали войска ОДКБ и спасли Казахстан. Мы не должны сидеть и отмалчиваться».

И возразить нечего, всё по делу говорит.


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Метки: Казахстан   войска   житель   одкб   разум   стыд   
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7  комментариев
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27k
albedo 2 часа назад
Вот это СОВЕТСКИЙ человек!!!
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678
сергей ремизов 2 минуты назад
ОДКБ практически не осталось. Казахстан чётко выразил свою позицию по поводу войны .Армяне прямо сказали что они думают , после того как им не помогли.
Нерабочий пережиток прошлого.
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12k
a_komolow 54 минуты назад
Молодец мужик!
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3k
Евгений 55 минут назад
А почему ему должно быть стыдно? Стыдно должно быть толбаеау или как его там, за то что не привлекают к уголовной ответственности националистов. Или у них в УК нет статьи за разжигание ненависти по национальному признаку? На укре также начиналось
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4k
Нескучный сад Час назад
А почему это Казахстан занимает нейтральную позицию, не понял? Казахстан занимает прямо противную нам позицию, т.к. участвует в поддержке введённых против России санкций. Это что угодно, но точно не нейтралитет.
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6k
М С 2 часа назад
Наш мужик. Респект!
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August

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