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И так сойдет: необычный балкон в доме

И так сойдет: необычный балкон в доме

Автор:
08 июня 2022 08:35
Сообщество : Строитель
Метки: Казахстан   балкон   в мире   видео   дверь   интересно   лоджия   прикол   строители   
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Этот балкон выглядит вполне неплохо. Однако есть одно большое "но". Зато зимой меньше дуть будет.
Не влезла, бывает. Выражение "вышел в окно" заиграло новыми красками.

Источник:

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Метки: Казахстан   балкон   в мире   видео   дверь   интересно   лоджия   прикол   строители   
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2  комментария
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6k
Mowgley Полчаса назад
Тундра.
Это не балкон, а потайная комната
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Aleksandr 8 минут назад
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