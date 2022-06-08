И так сойдет: необычный балкон в доме

394
1
1
Этот балкон выглядит вполне неплохо. Однако есть одно большое "но". Зато зимой меньше дуть будет.
Не влезла, бывает. Выражение "вышел в окно" заиграло новыми красками.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ствол дерева очень напоминает человеческую фигуру
- Самые необычные грибные фермы — зачем китайцы выращивают русский трутовик
- Выдра покусала крокодила в Замбии
- В Монако — 1, а в Индии — 71 000: сколько детей рождается в разных странах за сутки
- Дегустатор воздуха, чистильщик ушей: самые странные работы, за которые хорошо платят
Новости партнёров
Это не балкон, а потайная комната