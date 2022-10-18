В Турции девушки-чемпионки по армрестлингу не поделили пьедестал почёта

Геополитические мини-разборки приключились во время церемонии награждения на чемпионате мире по армрестлингу среди девушек, который прошёл в турецкой Анталье. Кадры срезу же разошлись по соцсетям.
А всё дело в том, что второе и третье место заняли спортсменки из Казахстана Диана Тюкова и Дана Асанова, а первое - представительница Турции Чаглаян Деря Джерен. На церемонии награждения казахстанки вдвоем развернули флаг своей страны, перекрыв таким образом первую ступеньку пьедестала.
Джерен такой расклад не устроил. Во-первых, она заняла свое место на высшей ступени, во-вторых, Турция является хозяйкой чемпионата, поэтому спортсменка демонстративно развернула турецкий флаг поверх казахского.
Тюкова и Асанова в ответ на это снова вытащили свой флаг на передний план.
"Геополитическое противостояние" продолжалось какое-то время. В итоге, флаг Казахстана был развернут над головой Джерен, которая ничего не могла сделать, так как стояла к нему спиной и, к тому же, в это время ей принесли завоёванную золотую медаль.
Хотелось бы сказать, что в конце победила дружба, но неизвестно, чем закончился конец церемонии, не попавший на видео.
Хорошо, хоть без Эрдогана обошлось!
Источник:
АНТИФИШКИ
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