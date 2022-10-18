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В Турции девушки-чемпионки по армрестлингу не поделили пьедестал почёта

В Турции девушки-чемпионки по армрестлингу не поделили пьедестал почёта

Автор:
18 октября 2022 20:30
Сообщество : Спорт
Метки: Казахстан   Турция   армрестлинг   пьедестал   спортсменки   флаг   чемпионат   
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Геополитические мини-разборки приключились во время церемонии награждения на чемпионате мире по армрестлингу среди девушек, который прошёл в турецкой Анталье. Кадры срезу же разошлись по соцсетям.

А всё дело в том, что второе и третье место заняли спортсменки из Казахстана Диана Тюкова и Дана Асанова, а первое - представительница Турции Чаглаян Деря Джерен. На церемонии награждения казахстанки вдвоем развернули флаг своей страны, перекрыв таким образом первую ступеньку пьедестала.

Джерен такой расклад не устроил. Во-первых, она заняла свое место на высшей ступени, во-вторых, Турция является хозяйкой чемпионата, поэтому спортсменка демонстративно развернула турецкий флаг поверх казахского.

Тюкова и Асанова в ответ на это снова вытащили свой флаг на передний план.

"Геополитическое противостояние" продолжалось какое-то время. В итоге, флаг Казахстана был развернут над головой Джерен, которая ничего не могла сделать, так как стояла к нему спиной и, к тому же, в это время ей принесли завоёванную золотую медаль.

Хотелось бы сказать, что в конце победила дружба, но неизвестно, чем закончился конец церемонии, не попавший на видео.

Хорошо, хоть без Эрдогана обошлось!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Турция   армрестлинг   пьедестал   спортсменки   флаг   чемпионат   
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10  комментариев
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106
Feto13 12 часов назад
У всех троих надо забирать флаги, а организаторов турнира наказать. Флаги должны были быть выданы вертикальные не шире пьедестала.
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7k
Tim_G 3 часа назад
чем закончился конец - эт всегда интереснее чем чем началось начало...
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12k
котегRUS 6 часов назад
мужики быстрей бы договорились..))
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−111
GLOBUS 8 часов назад
Я один ждал драку в купальниках?
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5k
Дмитрий 11 часов назад
Заголовок-огонь! Все ждали драку?
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20k
homerchik 12 часов назад
я то думал...
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7k
GROMOZEKA 12 часов назад
Ну хоть в конце додумались
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3k
Трям 12 часов назад
шо те, шо эти - косоглазые абизяны!
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