В Турции девушки-чемпионки по армрестлингу не поделили пьедестал почёта

Джерен такой расклад не устроил. Во-первых, она заняла свое место на высшей ступени, во-вторых, Турция является хозяйкой чемпионата, поэтому спортсменка демонстративно развернула турецкий флаг поверх казахского.

Тюкова и Асанова в ответ на это снова вытащили свой флаг на передний план.

"Геополитическое противостояние" продолжалось какое-то время. В итоге, флаг Казахстана был развернут над головой Джерен, которая ничего не могла сделать, так как стояла к нему спиной и, к тому же, в это время ей принесли завоёванную золотую медаль.

Хотелось бы сказать, что в конце победила дружба, но неизвестно, чем закончился конец церемонии, не попавший на видео.

Хорошо, хоть без Эрдогана обошлось!